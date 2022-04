Atlas Renewable Energy entra no mercado de energia eólica tendo Enel Generación Chile S.A. como nova cliente.

SANTIAGO, Chile, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Atlas Renewable Energy (Atlas) atinge um novo marco com o desenvolvimento de seu primeiro projeto de energia eólica com um acordo de compra de energia de longo prazo (PPA) de 1,3 TWh/ano com a Enel Generación Chile S.A. Os três projetos eólicos do portfólio totalizam 417 MW em todo o Chile, o que ajudará a acelerar a transição do país para a energia limpa.

"Nosso primeiro projeto de energia eólica solidifica nossa posição como uma empresa capaz de desenvolver diferentes tecnologias renováveis e adaptar-se às necessidades de clientes em vários mercados em todo o mundo", disse Alfredo Solar, gerente geral da Atlas Renewable Energy no Chile.

O gerente de negociação e comercialização da Enel Generación Chile, Alfredo Hott, disse: "Com este acordo, a Enel complementa seu portfólio de energia renovável com energia eólica no intuito de oferecer a seus clientes energia limpa e competitiva, em consonância com a contribuição que a empresa está fazendo para promover a transição energética do país."

O portfólio Alpaca da Atlas consiste em três projetos eólicos que estão previstos para entrar em operação em 2025. Eles estarão localizados nas regiões chilenas de Araucania, Los Lagos e Maule.

"Estamos muito orgulhosos de expandir nosso trabalho para o sul do país. A Atlas já tem presença em Antofagasta, Atacama e na região metropolitana. Mas, com esses projetos, expandiremos para o sul do Chile e estabeleceremos uma presença em seis regiões do país", disse Solar.

Com a assinatura deste PPA, a Atlas se consolida como a parceira preferencial para o fornecimento de energia limpa e renovável para serviços públicos em larga escala na América Latina. Anteriormente, a Atlas assinou um PPA semelhante com a empresa Engie para desenvolver a Sol del Desierto, uma usina solar localizada no deserto do Atacama, no Chile, e que recentemente entrou em operação.

A quantidade de 1,3 GWh/ano é equivalente a cerca de 145.975 carros a menos nas ruas de Santiago, além de também ser o suficiente para suprir 628.512 casas de famílias no Chile, evitando 671.488 toneladas de poluição por carbono.

A construção do projeto possibilitará o desenvolvimento de programas sociais localizados projetados pela Atlas e priorizará a inclusão e o desenvolvimento da força de trabalho local. Programas semelhantes que foram desenvolvidos durante a construção da Sol del Desierto. Uma das iniciativas desse projeto foi o programa "Somos parte da mesma energia", que forneceu treinamento técnico para 66 mulheres locais, permitindo-lhes acesso a empregos qualificados durante a construção do projeto, bem como outros empregos locais.

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável que desenvolve, financia, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de longo prazo nas Américas desde o início de 2017. A Atlas Renewable Energy conta com uma equipe experiente com o histórico mais longo no setor de energia renovável na América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões de desenvolvimento, construção e operação de projetos em larga escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte do Energy Fund IV, criado pela Actis, um importante investidor de capital privado do setor de energia. O crescimento da Atlas Renewable Energy concentra-se nos mercados mais estáveis da região e usa seus conhecimentos comprovados em desenvolvimento, marketing e estruturação para acelerar a transformação para a energia limpa. A empresa trabalha incansavelmente para oferecer um futuro mais limpo, tendo como ponto principal de sua estratégia a interação de forma ativa com a comunidade e as partes interessadas.

Para saber mais sobre a Atlas Renewable Energy, acesse www.atlasrenewableenergy.com.

