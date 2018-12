Atlas Renewable Energy ganha prêmio "Negociação de Títulos Estruturados do Ano" na Bonds & Loans Latin America Awards

MIAMI, 19 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Atlas Renewable Energy ganhou um dos prêmios da Bonds & Loans Latin America Awards 2019, na categoria "Negociação de Títulos Estruturados do Ano" (Structured Bond Deal of the Year). Disputando o prêmio com mais de 150 concorrentes, a empresa de energia renovável latino-americana, com a segunda maior base de energia solar da região, foi reconhecida por seu programa de financiamento de longo prazo, executado em seus projetos de energia solar fotovoltaica El Naranjal e Del Litoral, em Salto, Uruguai, em parceria com a DNB Markets e a IDB-Invest.

A premiação Bonds & Loans Latin America Awards reconhece negociações notáveis em todos os mercados de capitais latino-americanos em 2017/18. O reconhecimento de excelência no setor é determinado pelos editores da Bonds & Loans, com base em um exaustivo processo de seleção, que envolve exames de estudos de caso, opiniões e discussões em profundidade com especialistas do mercado. Neste ano, mais de 150 empresas submeteram casos em 10 categorias.

O método inovador de financiamento das duas usinas de energia solar no Uruguai, combinou uma Colocação Privada nos EUA com diversos investidores internacionais, colocada pela DNB Markets, Inc. e pela Inter-American Investment Corporation (IDB-Invest). A negociação foi acertada como uma estrutura de títulos A/B (A/B Bond structure), incluindo parcelas (tranches) de títulos preferenciais e subordinados, com a IDB-Invest como emprestadora registrada. Esse tipo de parceria foi a primeira de sua espécie, o que explica porque a Atlas Renewable Energy recebeu o prêmio Negociação de Títulos Estruturados do Ano.

A Atlas Renewable Energy reconhece que a estrutura de financiamento utilizada para financiar os projetos El Naranjal e Del Litoral foi inovadora no setor financeiro e agradece suas parceiras, IDB Invest e DNB Markets, por sua colaboração fundamental em um projeto que desafiou limites no setor. A Atlas Renewable Energy colocou uma parcela de grau preferencial de investimento e também uma parcela de grau subordinado de subinvestimento com investidores privados, ambos a taxas muito atraentes e longo prazo de vencimento.

O diretor de Financiamento Estruturado da Atlas Renewable Energy, Michael Shea, disse: "Esse prêmio representa um passo à frente para a Atlas Renewable Energy, conforme expandimos nossa presença em toda a América Latina. A Atlas Renewable Energy permanece na busca constante por novas oportunidades para crescer e inovar com seus grandes parceiros do setor, tais como a DNB Markets e a IDB Invest".

A base de energia solar da Atlas Renewable Energy totaliza 1,2 GW de projetos contratados na América Latina, incluindo os projetos Sol do Futuro, Juazeiro e Sertão Solar (Brasil), Quilapilún (Chile), El Naranjal e Del Litoral (Uruguai) e Guajiro (México).

Como a produção de energia solar está em crescimento e o setor é avaliado em $ 160,8 bilhões globalmente, a Atlas Renewable Energy continuará a fazer parcerias com as grandes instituições financeiras para financiar mais projetos que possam trazer energia limpa para a América Latina.

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável, com contratos de energia de longo prazo em toda a América Latina. O atual portfólio da empresa é de 1,2GW de projetos contratados em fase de desenvolvimento, construção ou operações e visa crescer mais 1,5GW na próxima década.

Lançada no início de 2017, a Atlas Renewable Energy tem uma equipe experiente, com o mais longo histórico do setor de energia solar na América Latina. A empresa é reconhecida por seus padrões elevados de desenvolvimento, construção e operação de projetos de grande escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte do Fundo IV de Energia, fundado em conjunto com a Actis, uma grande investidora em participações privadas no setor de energia em mercados emergentes. A Actis alocou mais de $ 600 milhões em participação acionária na Atlas Renewable Energy, para investir em projetos contratados de energia renovável de longo prazo.

O crescimento da Atlas Renewable Energy se foca nos principais mercados e economias emergentes da América Latina, usando seu comprovado desenvolvimento, comercialização e know-how de estruturação para levar energia limpa à região. Por se envolver ativamente com a comunidade e grupos de interesse, o que está no centro de sua estratégia de projetos, a empresa trabalha todos os dias para fornecer ao mundo um futuro mais limpo.

Sobre a premiação

O prêmio Bonds & Loans Latin America Deals of the Year reconhece realizações notáveis nos mercados de crédito da América Latina. Mais de 150 negociações foram submetidas em 10 categorias. O reconhecimento de excelência no setor foi determinado pelos editores da Bonds & Loans, com base em um exaustivo processo de seleção, que envolve exames de estudos de caso, opiniões e discussões em profundidade com especialistas do mercado. A apresentação dos prêmios será realizada em recepções com coquetéis em nossas seguintes conferências:

Bonds, Loans & Derivatives Mexico 2019: 7 de fevereiro, Four Seasons, Cidade do México

Bonds, Loans Derivatives Andes 2019: 25 de abril, JW Marriott, Bogotá

Bonds, Loans & Derivatives Brazil 2019: 4 de junho, The Tivoli, São Paulo

Sobre o GFC Media Group

O GFC Media Group é um importante produtor de conferências financeiras, plataformas de inteligência de mercado on-line e premiações, que, por sua vez, facilitam o compartilhamento de ideias e o desenvolvimento de relacionamentos (networking) entre corporações, PMEs, órgãos governamentais, consultores, regulamentadores, bancos e fundos. No GFC Media Group, nosso objetivo é melhorar as conexões entre empresas que buscam levantar capital e investidores que pretendem aplicá-lo.

