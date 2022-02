Atlas Renewable Energy obtient un financement auprès de BNB pour la construction de la centrale solaire Lar do Sol - Casablanca II au Brésil

Atlas Renewable Energy sera le principal investisseur et opérateur, et s'associera à Unipar, qui co-investira.

« Les projets de ce type sont d'excellents exemples de relations à long terme entre un producteur d'énergie renouvelable, un financeur et un client », a déclaré Luis Pita, directeur général d'Atlas Renewable Energy au Brésil. « Nous sommes très fiers qu'Unipar et BNB reconnaissent les capacités et les antécédents d'Atlas dans ce secteur pour nous choisir comme partenaire afin de construire et d'exploiter des projets d'énergie renouvelable à grande échelle et de mettre en œuvre des programmes sociaux et environnementaux au profit des communautés qui entoureront ce projet. »

« Le financement de projets d'énergie renouvelable se distingue parmi les politiques de soutien de Banco do Nordeste do Brasil SA. Cette institution est la plus grande banque de développement régional d'Amérique latine et se distingue des autres par sa mission de développement axée sur la création d'emplois et de revenus dans sa zone d'intervention », a déclaré le surintendant de Banco do Nordeste de Brasil, Diego Rocha Batista. « En plus d'avoir des conditions adéquates pour le secteur, le programme de crédit s'inscrit dans le cadre des actions de durabilité environnementale de la banque. La réalisation d'un autre financement avec Atlas Renewable Energy au Brésil renforce l'engagement envers le secteur et reconnaît le groupe entrepreneurial comme un excellent partenaire dans la région. »

La centrale solaire Lar do Sol - Casablanca II, qui occupera environ 700 hectares, aura une capacité installée de 239 MWp avec 460 000 panneaux solaires. La production annuelle d'énergie de la centrale équivaudra à la fourniture d'énergie à environ 261 662 foyers, selon la consommation moyenne d'une famille brésilienne. En outre, la centrale permettra d'éviter l'émission d'environ 40 500 tonnes métriques de CO2 par an, ce qui équivaut à retirer 16 200 véhicules des rues de Sao Paulo.

En plus d'alimenter la production de chlore et de chlorures d'Unipar, l'usine devrait embaucher environ 1 200 employés locaux pendant le pic d'activité de la construction et elle mettra également en œuvre le programme de main-d'œuvre féminine d'Atlas « Nous faisons tous partie de la même énergie ». Ainsi, Lar do Sol - Casablanca II adhérera à au moins 5 des ODD de l'ONU (#5 : L'égalité des sexes, #6 : Eau propre et assainissement, #8 : Travail décent et croissance économique, #10 Réduction des inégalités et #12 : Consommation et production responsables).

À propos d'Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy est une Société de production d'énergie renouvelable qui développe, construit et exploite des projets d'énergie renouvelable avec des contrats à long terme à travers les Amériques. Le portefeuille actuel de la Société est de 2,3 GW de projets sous contrat en phase de développement, de construction ou d'exploitation, et vise à s'étendre de 4GW supplémentaires dans les prochaines années.

Lancée en 2017, Atlas Renewable Energy comprend une équipe expérimentée ayant le plus long parcours dans le secteur de l'énergie solaire en Amérique latine. La Société est reconnue pour ses normes élevées en matière de développement, de construction et d'exploitation de projets à grande échelle.

Atlas Renewable Energy fait partie de l'Energy Fund IV, fondé par Actis, un investisseur privé de premier plan dans le secteur de l'énergie. La croissance d'Atlas Renewable Energy se concentre sur les principaux marchés et économies émergents, en utilisant son savoir-faire éprouvé en matière de développement, de commercialisation et de structuration pour accélérer la transformation vers une énergie propre. En s'engageant activement avec la communauté et les parties prenantes au centre de sa stratégie de projet, la Société travaille chaque jour à offrir un avenir plus propre.

Pour en savoir plus sur Atlas Renewable Energy, consultez le site Web : www.AtlasRenewableEnergy.com

