Atlas Renewable Energy reconhecida pelos Prêmios SEAL por sua iniciativa ambiental com os primatas

O programa consiste em três benefícios ambientais principais, que incluem a conservação de 300 hectares de vegetação secundária das manchas florestais na área, a criação de corredores biológicos para conectar as manchas florestais que cercam a usina solar e a conservação do habitat do Guariba Preto, que é uma espécie ameaçada de extinção que foi incluída na lista vermelha da União internacional para a Conservação da Natureza (IUNC).

"Ajudar a preservar a biodiversidade e melhorar os habitats das espécies locais próximos dos nossos projetos de energia renovável é de suma importância e isso sempre é levado em consideração na fase de concepção de um projeto", disse Eddaly Cuesta, gerente de ESG para Colômbia e México na Atlas Renewable Energy. "Conferir a forma como este programa se desenvolve desde uma ideia básica até um programa com resultados tangíveis é muito gratificante tanto a partir de uma perspectiva pessoal como profissional. Tudo foi possível graças à grande liderança dentro da Atlas, que entende que a proteção e a preservação da biodiversidade é uma parte essencial do desenvolvimento de nossos projetos."

A iniciativa ambiental está em consonância com o pilar ESG da Atlas para a proteção da biodiversidade, que pretende ajudar a proteger e manter os ambientes e as espécies próximas aos nossos projetos de energias renováveis. Com isso, a Atlas pretende motivar outros dentro do setor e fomentar um compromisso ainda maior para a preservação e conservação de espécies e habitats. Dentro desse pilar, a Atlas realizou atividades de reflorestamento, doação de plantas, workshops de educação ambiental e ajudou na conservação de diferentes espécies no Chile, Brasil e México.

"Como geradores de energia limpa, temos o compromisso de fornecer energia e fazê-lo da maneira mais sustentável possível. Cuidar dos ecossistemas em que operamos é uma prioridade para a Atlas, não porque seja necessário, mas porque é o correto. Essa é a razão pela qual frequentemente vamos além das regulamentações locais e fazemos mais do que se espera neste sentido. Estou muito orgulhosa do que a Atlas tem conseguido e do apoio das demais divisões da empresa, como EPC e Desenvolvimento, que têm sido fundamentais na materialização deste programa", declarou Maria Jose Cortes, diretora de ESG da Atlas Renewable Energy. "Obrigada aos Prêmios SEAL por este reconhecimento e obrigada aos nossos parceiros de confiança, como BIOS, ERM, Ecology Institute AC e o IDB Invest por serem um elemento tão importante durante o desenvolvimento e execução desta iniciativa."

A primeira fase do projeto, que consistiu na realocação individual dos macacos Guariba e na criação de corredores para conectar as manchas florestais, está bem encaminhada. Atualmente, o programa está entrando na segunda fase, que consiste em monitorar a população de Guaribas Pretos durante os próximos dois anos para garantir seu bem-estar, a execução de ações de reflorestamento e a conservação das manchas florestais que continuam conectadas pelos corredores biológicos.

"Os méritos ambientais das energias renováveis são consistentes e evidentes", disse Matt Harney, fundador dos Prêmios SEAL. "Nosso júri considerou que a prioridade que a Atlas confere à conservação e à biodiversidade em seu projeto solar de La Pimienta é única e exemplar. Incentivamos todos os desenvolvedores de energia renovável a seguir esta abordagem centrada na conservação."

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de longo prazo em todas as Américas. O portfólio atual da empresa é de 2,2 GW de projetos contratados nos estágios de desenvolvimento, construção ou operação, e visa expandir até 4 GW nos próximos anos.

Fundada no início de 2017, a Atlas Renewable Energy conta com uma equipe experiente com o histórico mais longo em energia solar do setor da América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos em larga escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte da Energy Fund IV, fundada pela Actis, uma importante investidora de capital privado no setor de energia. O crescimento da Atlas Renewable Energy concentra-se nos principais mercados e economias emergentes, utilizando seus conhecimentos comprovados em desenvolvimento, comercialização e estruturação para acelerar a transformação para a energia limpa. Ao interagir ativamente com a comunidade e com as partes interessadas no centro de sua estratégia de projeto, a empresa trabalha incansavelmente para oferecer um futuro mais limpo.

