Atlas Renewable Energy reconnue par les SEAL Awards pour son initiative environnementale avec les primates

Le programme comporte trois avantages environnementaux principaux : la conservation de 300 hectares de végétation secondaire dans les parcelles de forêt sempervirente de la région, la création de corridors biologiques pour relier les parcelles de forêt qui entourent la centrale solaire et la conservation de l'habitat du singe hurleur noir, une espèce menacée qui a été placée sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

« Aider à préserver la biodiversité et à améliorer les habitats des espèces locales à proximité de nos projets d'énergie renouvelable est de la plus haute importance et cela est toujours pris en compte dans la phase de conception d'un projet », a déclaré Eddaly Cuesta, manager ESG pour la Colombie et le Mexique chez Atlas Renewable Energy. « Voir ce programme se développer à partir d'une idée de base pour devenir un programme avec des résultats tangibles est très satisfaisant d'un point de vue personnel et professionnel. Tout a été possible grâce au grand leadership au sein d'Atlas, qui comprend que la protection et la préservation de la biodiversité sont une partie essentielle du développement de nos projets. »

L'initiative environnementale s'aligne sur le pilier ESG d'Atlas relatif à la protection de la biodiversité, qui vise à contribuer à la protection et au maintien des environnements et des espèces à proximité de nos projets d'énergie renouvelable. Atlas souhaite ainsi motiver les autres acteurs du secteur et les inciter à s'engager davantage en faveur de la préservation et de la conservation des espèces et des habitats. Dans le cadre de ce pilier, Atlas a mené des activités de reforestation, fait don de plants, organisé des ateliers d'éducation environnementale et contribué à la conservation de différentes espèces au Chili, au Brésil et au Mexique.

« En tant que producteurs d'énergie propre, nous nous sommes engagés à fournir de l'électricité et à le faire de manière aussi durable que possible. Prendre soin des écosystèmes dans lesquels nous opérons est une priorité pour Atlas, non pas parce que c'est obligatoire mais parce que c'est la bonne chose à faire. C'est pourquoi nous allons souvent au-delà des réglementations locales et faisons plus que ce qui est attendu dans ce sens. Je suis très fier de ce qu'Atlas a réalisé, et du soutien des autres divisions de l'entreprise, telles que EPC et Développement, qui ont été fondamentales dans la matérialisation de ce programme », a déclaré Maria Jose Cortes, responsable ESG chez Atlas Renewable Energy. « Merci aux SEAL Awards pour cette reconnaissance et merci à nos partenaires de confiance tels que BIOS, ERM, Ecology Institute AC, et IDB Invest pour avoir été un élément si important lors du développement et de l'exécution de cette initiative. »

La première phase du projet, qui consistait à relocaliser des singes hurleurs individuels et à créer des corridors pour relier les parcelles de forêt, est en bonne voie. Actuellement, le programme passe à la phase 2, qui consiste à surveiller la population de singes hurleurs noirs au cours des deux prochaines années afin de garantir leur bien-être, à mettre en œuvre des actions de reboisement et à préserver les parcelles de forêt qui continuent d'être reliées par les corridors biologiques.

« Les mérites environnementaux des énergies renouvelables sont constants et évidents » a déclaré Matt Harney, fondateur des SEAL Awards. « Notre jury a estimé que la priorité accordée par Atlas à la conservation et à la biodiversité dans son projet solaire La Pimienta était unique et exemplaire. Nous encourageons tous les développeurs d'énergies renouvelables à adopter cette approche centrée sur la conservation. »

