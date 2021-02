Atlas Renewable Energy se classe parmi les premiers développeurs d'énergie propre pour les accords d'achat d'énergie des entreprises en Amérique latine, et parmi les dix premiers au niveau mondial

MIAMI, 23 février 2021 /PRNewswire/ -- Comme présenté par le Bloomberg NEF's 1H 2021 Corporate Energy Market Outlook publié le 26 janvier 2020, Atlas Renewable Energy s'est classé comme le premier développeur d'énergie propre vendant de l'énergie renouvelable aux acheteurs d'entreprise en Amérique latine en 2020 et a occupé la 6e place au niveau mondial avec plus d'un demi gigawatt sous contrat pour les acheteurs privés dans la région.

Ce succès comprend un accord d'achat d'énergie (PPA, Power Purchase Agreement) à long terme qui a fait date. Atlas Renewable Energy a passé un contrat avec Anglo-American, une multinationale de ressources naturelles, qui fournira de l'énergie propre à ses opérations au Brésil à partir du projet Casablanca, la centrale solaire de 349 MW d'Atlas Renewable Energy dans le Minas Gerais. Casablanca est le plus grand PPA d'énergie solaire bilatéral signé en Amérique latine à ce jour.

De même, Atlas Renewable Energy a signé un autre projet novateur avec la filiale brésilienne de l'une des plus grandes multinationales pétrochimiques, Dow Chemical. L'énergie nécessaire à ce projet proviendra de la centrale solaire Jacaranda d'Atlas Renewable Energy et fournira une énergie propre aux activités de Dow dans l'État de Bahía dans le cadre d'une nouvelle structure d'accord qui tient compte de l'intermittence du soleil et fournit une offre énergétique 24h/24 en échangeant l'énergie solaire excédentaire pendant la journée avec d'autres sources d'énergie propre qui peuvent produire la nuit, servant ainsi une charge énergétique continue.

Les deux projets s'inscrivent dans la stratégie de ces entreprises visant à atteindre des objectifs de durabilité ambitieux, en vue de réduire une quantité considérable de leurs émissions de CO 2 et de nettoyer leur matrice énergétique, une tendance qui est rapidement adoptée et mise en œuvre en Amérique latine par les grands consommateurs d'énergie dans les secteurs des ressources naturelles et de la chimie. Et, surtout, les deux projets se caractérisent par des programmes d'engagement social communautaire tout aussi novateurs et ambitieux, qui promeuvent la diversité et l'inclusion.

« Nous sommes extrêmement fiers de la croissance qu'Atlas Renewable Energy a constamment pu soutenir ces dernières années, en proposant sans cesse des solutions énergétiques sur mesure à nos clients. Pour l'avenir, nous nous voyons continuer à innover dans ce domaine pour réduire l'empreinte carbone des entreprises et des institutions, tout en réduisant leur facture énergétique », a déclaré Carlos Barrera, PDG d'Atlas Renewable Energy. « Le secteur privé est de plus en plus conscient de la nécessité de fonctionner de manière durable. En tant que tel, l'approvisionnement en énergie propre est devenu essentiel pour les grands consommateurs d'énergie, et Atlas peut les aider à trouver des solutions créatives et plus intelligentes pour accélérer leur adoption de sources d'énergie plus propres. »

Selon le rapport de Bloomberg NEF, qui suit les tendances des entreprises en matière d'énergie propre, l'activité des entreprises en Amérique latine en 2020 s'est élevée à 1,5 GW, dont 1 047 MW ont été achetés au Brésil, la plus grande économie et le plus grand marché d'énergie propre de la région. Les volumes de PPA au Brésil ont presque doublé à partir de 2019 et les contrats d'énergie solaire ont représenté près de 80 % de cette croissance, entraînant une forte tendance vers l'énergie solaire au niveau régional.

Avec ces accords, les grandes entreprises minières et chimiques du Brésil ont dominé le paysage des marchés publics d'Amérique latine en 2020. Selon le rapport de Bloomberg, le mineur international Anglo American est la plus grande entreprise à avoir pris des risques, suivi par la filiale brésilienne de la multinationale américaine Dow Chemical.

Avec cette réalisation majeure, Atlas Renewable Energy se tourne vers l'avenir pour continuer à fournir de l'énergie propre aux grands consommateurs d'énergie à travers les Amériques, en accélérant la transition de la région vers l'énergie propre, tout en promouvant les meilleures pratiques et en élevant les normes de l'industrie.

À propos d'Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy est une entreprise de production d'énergie renouvelable qui développe, construit et exploite des projets d'énergie renouvelable avec des contrats à long terme dans toute l'Amérique. Le portefeuille actuel de l'entreprise est de 2,2 GW de projets sous contrat en cours de développement, de construction ou d'exploitation, et vise à s'étendre de 4 GW supplémentaires dans les prochaines années.

Lancé au début de 2017, Atlas Renewable Energy comprend une équipe expérimentée ayant la plus longue expérience dans l'industrie de l'énergie solaire en Amérique latine. L'entreprise est reconnue pour ses normes élevées en matière de développement, de construction et d'exploitation de projets à grande échelle.

Atlas Renewable Energy fait partie du Fonds pour l'énergie IV, fondé par Actis, un investisseur privé de premier plan dans le secteur de l'énergie. La croissance d'Atlas Renewable Energy se concentre sur les principaux marchés et économies émergents, en utilisant son savoir-faire éprouvé en matière de développement, de commercialisation et de structuration pour accélérer la transformation vers l'énergie propre. En plaçant la communauté et les parties prenantes au centre de sa stratégie de projet, l'entreprise travaille chaque jour pour offrir un avenir plus propre.

