Atlas Renewable Energy se lance sur le marché de l'énergie éolienne avec un nouveau client, Enel Generación Chile S.A.

SANTIAGO, Chili, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Atlas Renewable Energy (Atlas) marque une nouvelle étape avec le développement de son premier projet d'énergie éolienne avec un accord d'achat d'énergie (AAE) à long terme avec Enel Generación Chile S.A. pour 1,3 TWh/an. Les trois projets éoliens du portefeuille totalisent 417 MW dans tout le Chili, contribuant ainsi à accélérer la transition vers une énergie propre.

« Notre premier projet d'énergie éolienne consolide notre position en tant qu'entreprise capable de développer différentes technologies renouvelables et de s'adapter aux besoins des clients sur plusieurs marchés à travers le monde », a déclaré Alfredo Solar, directeur général d'Atlas Renewable Energy au Chili.

Le directeur du commerce et de la commercialisation d'Enel Generación Chile, Alfredo Hott, a déclaré : « Avec cet accord, Enel complète son portefeuille d'énergies renouvelables avec de l'énergie éolienne supplémentaire pour offrir à ses clients une énergie propre et compétitive, conformément à la contribution que l'entreprise apporte pour promouvoir la transition énergétique du pays. »

Le portefeuille Alpaca d'Atlas se compose de trois projets éoliens dont la mise en service est prévue pour 2025. Ils seront situés dans les régions d'Araucanie, de Los Lagos et de Maule au Chili.

« Nous sommes très fiers d'étendre notre travail au sud du pays. Atlas est déjà présent à Antofagasta, Atacama et dans la région métropolitaine de Santiago. Mais avec ces projets, nous allons nous étendre dans le sud du Chili et établir une présence dans six régions du pays », a déclaré Solar.

Avec la signature de cet AAE, Atlas s'affirme comme le partenaire privilégié des grandes entreprises de services publics d'Amérique latine pour l'approvisionnement en énergie propre et renouvelable. Auparavant, Atlas a signé un AAE similaire avec Engie pour développer Sol del Desierto, une centrale solaire située dans le désert d'Atacama au Chili, qui a récemment commencé à fonctionner.

1,3 GWh/an, c'est l'équivalent de l'alimentation en électricité des foyers de 628 512 familles au Chili, ce qui permet d'éviter 671 488 tonnes de pollution par le carbone et équivaut à éliminer environ 145 975 voitures des rues de Santiago.

La construction du projet facilitera le développement de programmes sociaux localisés conçus par Atlas et donnera la priorité à l'inclusion et au développement de la main-d'œuvre locale. Programmes similaires qui ont été développés pendant la construction de Sol del Desierto. L'une des initiatives de ce projet était le programme « We are part of the same energy » , qui a fourni des formations techniques à 66 femmes locales, leur permettant de postuler à des emplois qualifiés pendant la construction du projet ainsi que dans d'autres emplois locaux.

À propos d'Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy est une société de production d'énergie renouvelable qui développe, finance, construit et exploite des projets d'énergie renouvelable dans le cadre de contrats à long terme dans toute l'Amérique depuis début 2017. Atlas Renewable Energy comprend une équipe expérimentée ayant la plus longue expérience du secteur de l'énergie renouvelable en Amérique latine. La société est reconnue pour ses normes élevées en matière de développement, de construction et d'exploitation de projets à grande échelle.

Atlas Renewable Energy fait partie de l'Energy Fund IV, levé par Actis, l'un des principaux investisseurs privés dans le secteur de l'énergie. La croissance d'Atlas Renewable Energy se concentre sur les marchés les plus stables de la région, en utilisant son expertise éprouvée en matière de développement, de marketing et de structuration pour accélérer la transformation vers des énergies propres. En s'engageant activement auprès de la communauté et des parties prenantes au cœur de sa stratégie, la société travaille chaque jour à offrir un avenir plus propre.

Pour en savoir plus sur Atlas Renewable Energy, rendez-vous sur le site Internet www.atlasrenewableenergy.com

