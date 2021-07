Atlas Renewable Energy y Unipar firman un PPA de Energía Solar en Brasil

La planta solar Lar do Sol - Casablanca II, que ocupará alrededor de 700 hectáreas, tendrá una capacidad instalada de 239MWp con 460.000 paneles solares. La planta funcionará con tecnología de módulos bifaciales, que utiliza el reflejo de los rayos del sol por su cara anterior y posterior, aumentando la eficiencia de la conversión fotoeléctrica y mejorando la producción total de la planta. Está previsto que el proyecto genere suficiente energía para abastecer dos de las fábricas de Unipar, situadas en Brasil.

La generación anual de energía de Lar do Sol Casablanca II equivaldrá a suministrar energía a unos 261.662 hogares, según el consumo medio de una familia brasileña. Además, la planta evitará aproximadamente 40.500 toneladas métricas de emisiones de CO 2 al año. Este cálculo se basa en el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol, en inglés), una metodología desarrollada por el Instituto de Recursos Mundiales que sigue los métodos utilizados por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). Esta cantidad de emisiones de CO 2 que se evitará equivaldría a retirar 16.200 vehículos de las calles de Sao Paulo.

La planta solar Lar do Sol - Casablanca II será desarrollada, construida y operada por Atlas Renewable Energy, cuya trayectoria y experiencia en América Latina la ha posicionado como una de las empresas de energías renovables de más rápido crecimiento en América y como un actor esencial en el sector energético de la región. El proyecto se suma a la rápida expansión de Atlas en el mercado brasileño, con un total de 6 plantas solares a gran escala que suman más de 1GW. La firma de este acuerdo a largo plazo con Unipar, una de las mayores empresas químicas de Brasil, demuestra la capacidad de Atlas de asociarse con empresas privadas para ayudarlas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de carbono a través de la transición hacia fuentes de energía más limpias.

"La adopción de energías renovables se está convirtiendo en un elemento básico de las buenas prácticas de responsabilidad corporativa y en Atlas ofrecemos una oportunidad única para que los grandes consumidores de energía limpien su matriz energética y al mismo tiempo sean patrocinadores de los programas sociales y medioambientales que desarrollamos para mejorar las comunidades donde operamos", dijo Luis Pita, Gerente General de Atlas Renewable Energy para Brasil. "Este contrato es una prueba del liderazgo de nuestra empresa en el sector de las energías renovables en Brasil, ya que seguimos implementando soluciones a la medida con tecnología de punta, elevando los estándares de la industria y proporcionando una ventaja competitiva a nuestros clientes. Es un honor trabajar con una empresa química, líder nacional, como Unipar y asociarnos con ellos para avanzar en sus objetivos de sostenibilidad".

Mauricio Russomanno, CEO de Unipar, dice que el acuerdo forma parte del compromiso de la empresa con el futuro del país y la sostenibilidad del negocio. "Este es un paso más hacia soluciones sustentables que mejoren los esfuerzos de la empresa en la búsqueda de matrices energéticas de fuentes renovables, garantizando el acceso a los insumos esenciales para nuestra operación y generando una mayor competitividad a través de la autoproducción. La cantidad total de energía generada destinada a Unipar será suficiente para producir el cloro necesario para el tratamiento de agua para más de 60 millones de personas ", declara el ejecutivo.

Como parte del compromiso de Atlas Renewable Energy con las zonas en donde opera, la construcción de la planta solar Lar do Sol - Casablanca II contratará a unos 1.200 trabajadores en el pico más alto de su actividad. La empresa también ejecutará una serie de programas medioambientales y sociales, entre ellos el programa de mano de obra femenina "Somos parte de la misma energía". El programa se enfoca en fomentar prácticas inclusivas mediante la capacitación de la mano de obra femenina local. Con ello, Atlas se propone tener al menos un 15% de representación femenina en la plantilla total durante la construcción de la planta. Esta iniciativa permitirá que las mujeres locales tengan acceso a nuevas oportunidades de trabajo durante el desarrollo del proyecto, generando nuevas oportunidades para su estabilidad económica y mejorando sus habilidades y potencial al integrarlas en trabajos más técnicos.

Acerca de Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy es una empresa de generación de energía renovable que desarrolla, construye y opera proyectos de energía renovable con contratos a largo plazo en toda América. La cartera actual de la empresa es de 2.35GW de proyectos contratados en fase de desarrollo, construcción u operación, y tiene como objetivo expandirse en 5GW adicionales en los próximos años.

Fundada a principios de 2017, Atlas Renewable Energy incluye un equipo experimentado con la mayor trayectoria en la industria de la energía solar en América Latina. La empresa es reconocida por su alto nivel de exigencia en el desarrollo, la construcción y la operación de proyectos a gran escala.

Atlas Renewable Energy es parte del Energy Fund IV, fundado por Actis, uno de los principales inversionistas de capital privado en el sector energético. El crecimiento de Atlas Renewable Energy se centra en los principales mercados y economías emergentes, utilizando su probado conocimiento en el desarrollo, comercialización y estructuración para acelerar la transformación hacia la energía limpia. Al comprometerse activamente con la comunidad y las partes interesadas en el centro de su estrategia, la empresa trabaja cada día para ofrecer un futuro más limpio.

Para conocer más sobre Atlas Renewable Energy, visite: www.atlasrenewableenergy.com

Acerca de Unipar Carbocloro

Unipar es líder en la producción de cloro, cloruros y PVC en Suramérica, insumos que forman la base de todas las industrias y sus acciones se negocian en la bolsa brasileña (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão).

Con cerca de 1.400 empleados que trabajan en sus oficinas y en las plantas industriales de Cubatao (SP) y Santo André (SP), en Brasil, y en Bahía Blanca, en Argentina, Unipar se enfoca en la calidad, la seguridad, el respeto al medio ambiente, la integración de la comunidad y el valor otorgado a sus colaboradores.

A lo largo de sus 50 años de historia, Unipar ha estado vinculada e integrada en la comunidad a través de su Consejo Comunitario Consultivo (CCC), que reúne a vecinos, organizaciones sociales y representantes de la empresa. Además, Unipar es pionera en la implantación del Programa Fábrica Abierta, que mantiene sus plantas abiertas a los visitantes todos los días del año, las 24 horas del día.

