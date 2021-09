Atletas olímpicos homenageados no KIIT

Superando todas as adversidades, os talentos do KIIT deixaram sua marca nas Olimpíadas de Tóquio recentemente. Dando sua contribuição, nas Paralimpíadas de Tóquio, que acabaram de terminar, Pramod Bhagat, que é associado ao KIIT há muito tempo, ganhou a medalha de ouro no badminton. Ele frequentemente praticava seu esporte no estádio fechado do KIIT. Em reconhecimento a suas notáveis conquistas, o Dr. Achyuta Samanta, fundador do KIIT e KISS, o parabenizou na presença de oficiais seniores do KIIT e KISS. O KIIT também o homenageou com um prêmio em dinheiro no valor de Rs. 5.00.000.

Coleção de conquistas:

O KIIT decidiu nomear o estádio interno (onde ele praticava seu esporte) como "Pramod Bhagat Indoor Stadium". Além disso, Pramod será homenageado com um título honorário de Doutor em Letras (D.Litt.) do KIIT ou KISS, considerado como universidade.

Dutee Chand da Faculdade de Direito do KIIT, participou das duas últimas Olimpíadas, incluindo as Olimpíadas de Tóquio de 2021, que acabaram de terminar. Ela também conquistou duas medalhas de prata em Asiad e se tornou a primeira mulher do país a ganhar a medalha de ouro nos Jogos Universitários Mundiais, representando a Universidade do KIIT.

O KIIT decidiu dar o nome de Dutee ao estádio atlético sintético do KIIT, que passa a se chamar "Dutee Chand Stadium". Dutee também está sendo considerada para ser homenageada com um título honorário de Doutora em Letras (D.Litt.) do KIIT ou KISS, considerado como universidade, no próximo ano. O KIIT é a primeira universidade na Índia a dar nomes de atletas olímpicos a seus dois estádios.

Outro campeão mundial, Rakhal Sethy, também recebeu um cheque no valor de Rs. 2,7 lakhs para comprar uma cadeira de rodas para participar da Paracopa do Mundo de Esgrima em novembro.

Dois estádios do KIIT receberão os nomes desses dois atletas olímpicos em dezembro de 2021, conforme informado pelo Dr. Samanta. Ele saudou o Honorável Ministro-chefe de Odisha, o Sr. Naveen Patnaik, que tem promovido os esportes e os esportistas incansavelmente há muitos anos. Ele tem promovido especialmente Dutee e Promod.

