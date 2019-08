Atonarp Inc. annonce la clôture d'une étape de financement de Série C de 33 millions USD

- Cette étape de financement apporte cinq nouveaux investisseurs à Atonarp, notamment la Japan Post Investment Corporation et SBI Investment Co., Ltd.

- La Série C a été sursouscrite, la demande des investisseurs ayant été stimulée par l'accélération des progrès de développement de la plateforme de diagnostics de soins de santé révolutionnaire de la société.

- Le financement sera principalement utilisé pour soutenir le prototypage et la commercialisation des produits d'Atonarp en 2020 et au-delà, et pour développer et renforcer les plateformes de technologie de la société.

TOKYO, 26 août 2019 /PRNewswire/ -- Atonarp, une société de diagnostics moléculaires de haute technologie, a annoncé aujourd'hui la levée de 33 millions USD dans une étape de financement de Série C sursouscrite. Cette étape de financement a attiré cinq nouveaux investisseurs parmi lesquels Japan Post Investment Corporation, SBI Investment Co., Ltd, et Northwestern Mutual Future Ventures, ainsi que les investisseurs actuels, INCJ, Ltd, Innovative Venture Fund Investment Limited Partnership, et une société de fabrication d'équipement médical de premier plan.

AMS: Atonarp's Smart Mass Spectrometer. The only quantitative & miniaturized process mass spectrometer on the market.

Depuis début 2014, Atonarp a levé plus de 61 millions USD en trois étapes de financement par apport de fonds propres dans la poursuite de sa vision qui est d'introduire la prochaine génération de surveillance du processus et de diagnostics de soins de santé utilisant ses plateformes innovantes de spectrométrie de masse et de spectroscopie optique basées sur l'intelligence artificielle. Cette dernière est conçue pour fournir des analyses sanguines indolores sur le lieu d'intervention avec une précision de qualité laboratoire mais avec des données exploitables en temps réel. Ces avantages inégalés devraient également générer des économies de coût pour les patients et les prestataires de soins de santé. Le financement de Série C améliorera le bilan de la société et appuiera la commercialisation et le prototypage continus de ses produits sur le marché des soins de santé.

« Atonarp a continué de s'exécuter à un rythme rapide vers son objectif qui est de révolutionner l'ancien modèle de diagnostics de soins de santé qui est chronophage, douloureux et coûteux », a déclaré Prakash Murthy, président-directeur général d'Atonarp. « Grâce à nos progrès récents en ingénierie novatrice, nous sommes bien placés pour atteindre les résultats de notre stratégie produits en 2020. La population générale et les prestataires de soins de santé sont prêts pour cette expérience de soins de santé révolutionnaire – surtout lorsque ses prix sont compétitifs. Nous sommes honorés d'accueillir ces investisseurs à long terme au sein de la communauté Atonarp et impatients de voir ce que l'avenir nous réserve en ce qui concerne les produits et les services sur lesquels nous travaillons d'arrache-pied. »

« En tant que fond d'investissement de croissance, SBI Investment recherche des occasions d'investir dans des leaders du secteur en pleine croissance dont le potentiel d'utilisation de la technologie optimisera l'expérience client d'importantes populations », a ajouté Yusuke Matsumoto, directeur général adjoint du département des investissements chez SBI Investment. « Non seulement Atonarp a démontré que cela est possible grâce à sa plateforme de technologie innovante, mais l'intelligence artificielle, de pair avec le modèle d'analyse de données conçu par la société, a le potentiel de produire des portefeuilles de santé personnalisés pour des millions de personnes et de révolutionner la médecine – et les soins de santé – tels que nous les connaissons et que nous les acceptons. »

Yuichi Kawakami, associé de l'Innovative Venture Fund, NEC Capital Solutions Ltd, a confié pour sa part, « La plateforme de spectrométrie de masse différenciée d'Atonarp résout des problèmes de longue date dans les processus de production complexes des secteurs des produits pharmaceutiques et des semi-conducteurs. Dans le secteur des soins de santé, Atonarp est en passe d'offrir des diagnostics de haute qualité, intégrés et peu coûteux de type laboratoire à l'ensemble de la population. Nous sommes ravis de soutenir Atonarp dans cette prochaine phase de croissance de la société. »

Mikihide Katsumata, président et directeur de l'exploitation d'INCJ, Ltd. qui a dirigé cette étape de financement en tant qu'investisseur existant, a déclaré « Atonarp est le participant du secteur des diagnostics de soins de santé qui a la meilleure chance de révolutionner le statut quo conventionnel du secteur des tests médicaux en laboratoire. Cette étape de financement positionne Atonarp idéalement pour capitaliser sur son approche d'ingénierie transformationnelle envers les diagnostics médicaux et révolutionner l'expérience du patient grâce à un business model de soins de santé personnalisé intelligent appuyé par des données exploitables en temps réel. »

À propos d'Atonarp

Atonarp est une société de diagnostics moléculaires. Avec ses partenaires du monde de la technologie, Atonarp transforme la façon dont les dispositifs de détection et de diagnostic sont appliqués pour générer des données exploitables en temps réel et obtenir des résultats radicalement supérieurs dans les processus industriels et les soins de santé. Pour en savoir plus, consulter www.atonarp.com .

Contact :

Nabil Saad

650-279-9318

nabil.saad@atonarp.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/964547/Smart_Pass_Spectrometer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/597038/Atonarp_CMYK_Logo.jpg

