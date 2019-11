Atração confirmada no Caldas Country, cantor goiano Robson Almeida lança novo trabalho neste mês

O lançamento da nova música vem coroada pela apresentação confirmada de Robson no dia 16/11 num dos mais tradicionais festivais de música sertaneja de que se tem notícia, o Caldas Country , que atrai milhares de pessoas de todas as partes do Brasil e impressiona pela magnitude: são 30 horas de música em dois dias de festival, com mais de 100 pré-festas ao redor do país.

O novo projeto do cantor está sendo produzido por nomes já carimbados da música sertaneja, que é o caso do produtor musical, cantor e compositor de sucessos Felipe Duram, e o igualmente renomado gestor de entretenimento Danilo Carvalho.

A música está prevista para ser lançada neste mês de novembro, e a expectativa tem tomando conta do meio musical por se tratar de um projeto que promete ser sucesso. O cantor Robson Almeida, atualmente, é empresariado por Kristopher Dutra Lima, empresário de renome e destaque de Goiânia.

Robson tem na conta trabalhos notáveis com outros cantores de sucesso como Loubet, João Neto e Frederico e Fátima Leão, além de parceria com o compositor e duplo ganhador do Grammy Latino, Carlos Randal, que também assina o novo trabalho do cantor goiano.

Além disso, Robson Almeida já teve participação de destaque em programas de veiculação a nível nacional como é o caso do Programa Raul Gil e Domingo Show, transmitidos respectivamente pelo SBT e TV Record.

O artista goiano, além de autor de sucessos, é também envolvido com a causa social. Boa parte dos lucros obtidos com trabalhos de Robson é destinada a projetos sociais para crianças carentes no Brasil.

O cantor já conta com mais de 150 mil seguidores em seu perfil no Instagram, @robsonalmeidaoficial. Na rede social, Robson exibe sua rotina durante os shows, gravações entre outros compromissos diários.

