Atradius : 50 % des ventes à crédit B2B en Asie sont en retard de paiement

Le Baromètre Atradius des pratiques de paiement montre l'ampleur du stress des entreprises et les experts préviennent que le pire reste à venir.

LEVALLOIS-PERRET, France, le 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- Selon le dernier du Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement en Asie, 50 % des ventes à crédit B2B sont en retard de paiement. De nombreuses entreprises interrogées dans la région ressentent les effets de la récession pandémique mondiale. Environ 40 % des répondants à l'enquête sont pessimistes quant aux perspectives d'évolution de leurs délais de paiement, et 25 % s'inquiètent de leurs niveaux de trésorerie alors que la pandémie se poursuit en Asie.

Une forte augmentation des retards de paiement

Dans l'ensemble, 40% des fournisseurs interrogés en Asie ont signalé une augmentation des retards de paiement de la part de leurs clients B2B au cours de l'année écoulée, même si dans une région aussi vaste et variée que l'Asie, il existe des différences entre les marchés interrogés. 48% des personnes interrogées (l'Indonésie ayant le plus fort pourcentage avec 60%) ont indiqué qu'elles avaient dû prendre des mesures correctives pour réduire l'impact des défauts de paiement sur leur activité.

Des mesures correctives face aux tensions de trésorerie

Elles ont notamment retardé le paiement de leurs propres fournisseurs (40% des répondants, les Émirats Arabes Unis affichant le taux le plus élevé avec 47%). 31% des personnes interrogées (Hong Kong étant la plus forte avec 37%) ont dû rechercher des financements externes supplémentaires pour payer leurs propres créanciers. Cela peut expliquer pourquoi 25 % des entreprises interrogées en Asie (Singapour ayant le plus fort pourcentage avec 32 %) ont exprimé leur inquiétude quant au maintien d'un flux de trésorerie suffisant au cours des prochains mois.

Les entreprises restent optimistes

Toutefois, les résultats de l'enquête de cette année soulignent également que les entreprises de la restent confiantes dans le reprise et sont optimistes pour les prochains mois. Ceci est dû à l'anticipation générale d'un rebond des économies nationales, qui dépend à son tour du rythme du déploiement des vaccins dans les différents pays pour résoudre la crise de la pandémie.

Comme l'explique Andreas Tesch, Chief Market Officer d'Atradius : "L'enquête annuelle du Baromètre des Pratiques de Paiement prend la température des marchés du monde entier. Des tendances telles que l'allongement des délais de paiement d'une année sur l'autre peuvent être un signe d'alerte précoce d'un secteur en difficulté. Bien que l'économie mondiale semble prête à se redresser en 2021, des risques importants subsistent. La récente résurgence des cas de COVID-19 dans de nombreuses régions d'Asie est susceptible de constituer une menace pour la reprise économique à court terme dans cette région. Par conséquent, il est encore assez difficile de prévoir l'évolution future de l'environnement des affaires et du commerce dans les principales économies de la région. Il existe toutefois certains signes positifs qui nous permettent de penser que les mois à venir pourraient être plus clairs."

Eric den Boogert, Directeur Général d'Atradius pour l'Asie, ajoute : "L'optimisme général des entreprises et l'anticipation d'une utilisation accrue du crédit commercial montrent une forte confiance des entreprises dans la capacité de la plupart des gouvernements à minimiser l'impact de la crise pandémique sur l'économie. Cela dit, nous ne nous attendons pas à ce que la tendance à l'augmentation des retards de paiement se redresse rapidement et les inquiétudes des entreprises interrogées quant à une nouvelle détérioration du DSO restent légitimes. Les procédures de credit management des entreprises seront mis à l'épreuve, et les entreprises qui adoptent une approche holistique et flexible de la gestion du crédit seront les mieux placées pour traverser cette période d'incertitude."

Le Baromètre Atradius des pratiques de paiement 2021 pour l'Asie a été réalisé au deuxième trimestre 2021, une année complète après que l'Organisation mondiale de la Santé ait déclaré la COVID-19 pandémie mondiale. Les marchés étudiés sont la Chine continentale, Hong Kong, l'Indonésie, Singapour, Taïwan et les Émirats arabes Unis.

