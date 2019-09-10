Atradius Collections , Uluslararası Tahsilat El Kitabının 13. Basımını yayınlandı

Atradius Collections Global Operasyon Direktörü Rudi de Greve ; sulh yoluyla ve ülkelere özel yasal prosedürlerle tahsilata hakim olmanın, küresel ekonomide hayatta kalmak için önemli bir yere sahip olduğunu söylüyor.

Uluslararası Tahsilat El Kitabı; ilk basımından itibaren Dünya çapındaki şirketlerin hızla güvenini kazanarak , yurt dışındaki tahsilatlar hakkında bilgi sağlayan kaynak oldu.

Uluslararası Tahsilat El Kitabı ; sulh yoluyla çözümlenen süreçlerden - ticari ilişkileri koruyarak yapılan tahsilatlara – yasal işlemlere –yerel yasa ve mevzuatı kullanmak suretiyle tahsilatın sağlanması için mesleki tecrübe ve bilgiyi sağlar.

Uluslararası Tahsilat El Kitabı son baskısıyla işletmeler, Dünya çapındaki alacakları tahsil etme konusunda daha iyi kararlar alabiliyor.

Uluslararası Tahsilat El Kitabının 13. Basımının kopyasını aşağıda bulabilirsiniz: https://atradiuscollections.com/global/publications/international-debt-collections-handbook.html

Atradius Collections Hakkında

33 ülkede bulunan Atradius Collections , Dünya genelinde ülkelerin %96'sında ticari borç tahsilat hizmeti sunmaktadır.Geniş hizmet yelpazesi ile üçüncü taraf tahsilatlarından yasal tahsilatlara ,dış kaynak temini ile Dünya'nın dört bir yanındaki ödenmeyen fatura tahsilatına yardımcı olur. Atradius Collections, İspanya'nın ve Dünya'nın lider kredi sigorta şirketlerinden biri olan Grupo Catalana Occidente (GCO.MC)' nin bir parçasıdır.

Web Sitesi: www.atradiuscollections.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/atradius-collections

Twitter: www.twitter.com/AtradiusCollect

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SOURCE Atradius Collections