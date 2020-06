Atradius: L'Asie se prepare à une envolée des défaillances suite à la crise du COVID-19

Les mesures de confirnement à travers le monde, liées au COVID-19, ont impacté à la fois les chaînes d'approvisionnement et les échanges commerciaux nationaux et internationaux. Les réponses au Baromètre des Pratiques de Paiement en Asie suggèrent que les retards de paiement sont en grande partie financés par les fournisseurs via le recours au crédit commercial dans la plupart des marchés étudiés, et que les délais de paiement ont grimpé en flèche. Comparé à l'étude de l'année dernière, dans quatre des marchés interrogés, les ventes à crédit ont augmenté de 14% en moyenne alors même que les factures en retard de paiement ont fortement augmenté pour atteindre 56%. Dans deux marchés, les ventes à crédit ont chuté, mais les factures en retard de paiement ont tout de même augmenté de 49% en moyenne. En Inde, le recours au crédit clients a diminué, probablement dû à la nette hausse des retards de paiement.

Andreas Tesch, Chief Market Officer d'Atradius, commente : "Avec l'économie mondiale qui plonge en récession, les risques de défaut de paiement augmentent à un rythme effréné. Les créances douteuses et les défaillances d'entreprises devraient continuer d'augmenter en 2021. Les fournisseurs font face à de grands défis, notamment la baisse de la demande et les incertitudes financières. Minimiser ces risques en menant une étude approfondie de la solvabilité de ses acheteurs pour s'assurer une stabilité financière, sera un élément clé pour la survie de beaucoup de ces entreprises."

Le Baromètre des Pratiques de Paiement Atradius montre également une approche du crédit commercial variée à travers la région, avec des différences marquées entre les marchés. L'étude révèle néanmoins un intérêt commun pour le contrôle du crédit clients. Sans exception, les entreprises de tous les marchés de la région ont exprimé l'attention particulière qu'ils portent aux procédures de gestion des crédit clients, avec pour beaucoup l'objectif de minimiser au maximum les risques de défaut de paiement.

Il est intéressant de noter que, malgré de sombres prévisions, la majorité des entreprises interrogées en Asie ont exprimé un optimisme envers les mesures d'aide du gouvernement et des banques, espérant que cela soutiendra sensiblement l'économie et leur secteur d'activité. Bien que cela puisse être vrai dans une certaine mesure, les résultats de l'étude indiquent que de nombreux acheteurs comptent sur le credit commercial de leurs fournisseurs pour financer leur activité, en retardant le paiement des factures.

Cette étude a été menée en Mars 2020, relativement tôt dans la pandémie de Covid-19 suivie de la crise économique. Cela fournira des informations précieuses pour l'adaptation future des pratiques de paiement de cette région économique clé dans le cadre de la crise économique.

Le Baromètre des Pratiques de Paiement Atradius Asie 2020 a été mené en Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Singapour, Taïwan, et aux Emirats Arabes Unis (EAU). Les rapports peuvent être téléchargés depuis le site internet Atradius France www.atradius.fr (section « Publications »).

