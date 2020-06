Atradius: L'Asie se prépare à une série de faillites à la suite du Covid-19.

Les mesures de confinement du COVID-19 dans le monde ont eu un impact sur les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales et sur le commerce. Les recherches d'Atradius suggèrent que les retards de paiement qui en résultent sont largement financés par les fournisseurs.

Atradius constate que l'utilisation du crédit commercial - et donc des retards de paiement - a augmenté dans la plupart des pays étudiés. Par rapport à l'année dernière, les ventes basées sur le crédit en Chine, à Hong Kong, en Indonésie et à Taïwan ont augmenté en moyenne de 14%, tandis que la valeur des factures en souffrance a augmenté de 56%. En Inde et à Singapour, les ventes à crédits ont diminué, mais cela a été compensé par une augmentation de 49% du nombre de factures en souffrance. La baisse des ventes à crédit en Inde pourrait même être due à l'augmentation spectaculaire des retards de paiement, selon Atradius. Pour la Chine et l'Inde, les deux plus grandes économies de l'étude, Atradius prévoit une augmentation des faillites de 28 et 34% respectivement.

Perspectives du comportement de paiement dans d'autres parties du monde

Les analyses d'Atradius ont été menées en mars, alors que la pandémie et la crise économique étaient encore à un stade relativement précoce. Il s'agit d'un instantané important de la confiance des entreprises au premier trimestre 2020, il fournit une bonne image de l'évolution des pratiques de paiement au cours de la première phase de la crise. L'Asie a été la première région à être largement confrontée aux conséquences de la crise du coronavirus. Cette analyse peut également servir d'indicateur de l'évolution du comportement de paiement dans d'autres parties du monde. Bien que la recherche donne une image mitigée de la façon dont les crédits commerciaux sont appliqués dans la région, il semble que l'accent soit de plus en plus mis sur le credit management dans plusieurs pays. Des efforts sont donc faits pour limiter les risques de défaillance sur la grande majorité des marchés.

Malgré les perspectives sombres, la plupart des entreprises en Asie sont optimistes si elles peuvent compter sur le soutien du gouvernement ou des prêts relais bancaires. Cela est en partie justifié, mais en même temps, il apparaît que de nombreux clients dépendent de plus en plus des crédits commerciaux des fournisseurs pour financer leurs activités. Cette dépendance ne fait qu'augmenter car elle retarde le paiement des factures.

"Alors que l'économie mondiale entre en récession, les risques de défaut de paiement sont en augmentation. Nous prévoyons que le nombre de créances irrécouvrables et de faillites augmentera jusqu'en 2021. Les fournisseurs font face à une baisse de la demande et constatent une diminution importante des revenus. La solvabilité de leurs clients et une base financière solide seront essentielles pour que beaucoup de ces sociétés survivent en ces temps difficiles" a déclaré Christophe Cherry, directeur général d'Atradius Belux.

Le Baromètre Atradius des Pratiques de Paiements 2020 pour la région Asie-Pacifique peut être téléchargé sur www.atradius.be (rubrique Publications).

