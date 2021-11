Atradius : l'intérêt pour l'assurance-crédit augmente en Europe de l'Ouest

Les entreprises surveillent l'augmentation des risques de défaillances sur les marchés de leurs clients

LEVALLOIS PERRET, France, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Atradius a publié les résultats du dernier Baromètre des Pratiques de Paiement pour l'Europe de l'Ouest. Le Danemark a enregistré le pourcentage le plus élevé de retards de paiement et de créances définitivement irrécouvrables, respectivement 62% et 14% de la valeur totale des créances B2B. Toutefois, pour l'ensemble de la région, les retards de paiement représentaient 53% du montant total des créances B2B, soit une augmentation par rapport aux 47% de l'année dernière. Le pourcentage de créances définitivement irrécouvrables est passé de 7 à 10% de la valeur totale des créances, ce qui est supérieur aux 5% sans changement d'une année sur l'autre signalés pour l'Europe de l'Est voisine.

Focus France :

La moitié de toutes les ventes B2B en France ont été réalisées à crédit , en augmentation par rapport aux 44% des ventes indiqués l'année dernière.

, en augmentation par rapport aux 44% des ventes indiqués l'année dernière. 40% des entreprises interrogées ont signalé une détérioration du délai moyen de règlement , une proportion importante d'entreprises indiquant avoir répondu aux problèmes de trésorerie en retardant les paiements aux fournisseurs.

, une proportion importante d'entreprises indiquant avoir répondu aux problèmes de trésorerie en retardant les paiements aux fournisseurs. Les retards de paiement sont désormais de 12,2 jours, en augmentation par rapport à l'année dernière.

sont désormais de en augmentation par rapport à l'année dernière. Une augmentation des défaillances de 23% est prévue en 2022.

est prévue en 2022. 57% des entreprises ont indiqué avoir connu une augmentation des coûts administratifs de gestion du poste clients et 31% ont dépensé davantage en recouvrement de créances.

La détérioration des Pratiques de Paiement en Europe de l'Ouest cette année, a entraîné une augmentation de la demande en assurance-crédit, avec plus de la moitié des entreprises de la région prévoyant de recourir à l'assurance-crédit l'année prochaine.

Selon Andreas Tesch, Chief Market Officer Atradius, ces résultats montrent que les entreprises se situent à un moment charnière : « Les entreprises ont déjà surmonté le ralentissement économique dû à la pandémie, mais certains signes indiquent que l'année prochaine pourrait être nettement plus difficile. Au niveau mondial, nous nous attendons à ce que les défaillances augmentent d'environ 33%. En Europe de l'Ouest, les estimations prévoient notamment une augmentation des défaillances d'entreprises en France, Italie et au Royaume-Uni, respectivement de 23%, 34% et 33%. Les entreprises devront tenir compte de l'augmentation des risques et prendre des mesures pour protéger leurs comptes clients. »

L'enquête de cette année a également interrogé les entreprises sur leur fonctionnement pendant la pandémie et sur l'impact des restrictions de circulation des personnes et des biens, sur leur activité. La majorité d'entre elles indiquent avoir accéléré leur digitalisation et beaucoup ont définitivement adopté les outils numériques (utilisation du Cloud et de logiciels permettant le commerce électronique et le télétravail).

L'enquête du Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement a été menée au 3ème trimestre 2021, auprès d'entreprises de 13 pays d'Europe de l'Ouest. Les résultats analysent les comportements de paiement sur des secteurs et des marchés spécifiques, et peuvent permettre d'apprécier le niveau de confiance du marché. Consultez les résultats détaillés en France et dans les pays d'Europe sur le site d'Atradius www.atradius.fr/publications.

À propos d'Atradius

Le Groupe Atradius est le numéro 2 mondial en gestion des risques de crédit et propose des solutions d'assurance-crédit, de recouvrement et de caution, grâce à sa présence stratégique dans plus de 50 pays. Atradius réalise un chiffre de plus de 1,9 milliard d'euros et dispose d'informations sur la solvabilité de 260 millions d'entreprises dans le monde. Ses solutions protègent les entreprises contre les impayés. Atradius fait partie du Groupe Catalana Occidente (GCO.MC), l'un des leaders de l'assurance en Espagne et de l'assurance-crédit dans le monde.

Site web : www.atradius.fr

https://twitter.com/atradiusfr

http://www.youtube.com/user/atradiusfr

https://www.linkedin.com/company/atradius-france

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg

SOURCE Atradius N.V.