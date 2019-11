Atradius: La guerre commerciale tire la croissance du commerce mondial vers le bas

AMSTERDAM, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Atradius prévoit une contraction de 0,6% de la croissance du commerce mondial cette année, avec une reprise modeste à 1,5% en 2020. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est le principal facteur du ralentissement de la croissance, mais les problèmes dans d'autres grandes économies émergentes comme les retombées de l'effondrement de l'industrie automobile et manufacturière en Allemagne et le Brexit, la stagnation des économies européennes, contribuent également à ce ralentissement.

Les tensions continues entre les États-Unis et la Chine affectent directement près de 4 % du commerce mondial, soit environ 700 milliards de dollars. Cependant, les effets indirects qui se font sentir partout dans le monde sont encore plus importants. L'incertitude créée par cette situation en particulier, pèse lourdement sur les investissements des entreprises et a des répercussions négatives sur les chaînes de valeur et les échanges commerciaux.

Malgré toute l'incertitude et les perturbations, les consommateurs continuent de dépenser et le chômage reste sous contrôle. Avec une inflation obstinément faible, un assouplissement de la politique monétaire et un resserrement des marchés du travail favorisant une participation aux bénéfices accrue et une hausse des salaires, les perspectives de consommation des ménages demeurent positives à court terme. Cependant, le consommateur étant le seul pilier de la croissance économique, tout impact sur sa confiance pourrait déstabiliser l'économie et inverser les prévisions de croissance en 2020.

John Lorié, Chief Economiste d'Atradius commente : « La guerre commerciale a un effet en profondeur sur le commerce mondial. Si elle s'étend à d'autres économies en Asie et en Europe, ce qui est très possible, nous pourrions assister à un ralentissement encore plus prononcé du commerce. L'incertitude créée par cette situation et par d'autres évolutions économiques et politiques dans le monde est un véritable défi pour la croissance économique. Même si nous ne prévoyons pas de récession mondiale à l'heure actuelle, les perspectives de croissance sont très faibles et le risque de ralentissement est élevé. »

