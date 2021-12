Atradius: praktyki płatnicze w całej Europie Wschodniej utrzymują się na stałym poziomie Firmy monitorują rosnące ryzyko niewypłacalności na rynkach klientów

WARSZAWA, Polska, 1 grudnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Wyniki badania Barometru Praktyk Płatniczych Atradius dla Europy Wschodniej przedstawiają obiecujący obraz firm, które utrzymały status quo, pomimo wyzwań, przed jakimi stanęły w drugim roku pandemii. Kluczowe wskaźniki, w tym odsetek odpisów i łączna wielkość zaległych faktur B2B, wykazują niewielką zmianę rok do roku. Odpisy stanowiły w tym roku średnio 5% łącznej wartości faktur B2B, tyle samo co rok wcześniej. Kontrastuje to z wynikami badania dla Europy Zachodniej, gdzie odpisy wzrosły z 7% do 10% łącznej wartości faktur B2B.

Ogólnie pozytywne nastawienie przedsiębiorców w Europie Wschodniej jest silne. 73% regionu przewiduje wzrost w przyszłym roku, z wyróżniającymi się wynikami na Słowacji i w Czechach, gdzie firmy przewidują wzrost odpowiednio o 87% i 84%. Jednak ten optymizm pomniejsza ryzyko upadłości. Ryzyko niewypłacalności prawdopodobnie wzrośnie w 2022 r. Chociaż ryzyko to jest najwyższe we Włoszech i Wielkiej Brytanii, ryzyko nieściągalnych długów jest również wyższe w przypadku firm prowadzących handel na tych rynkach.

Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius Polska, powiedział: „Firmy w całej Europie Wschodniej, szczególnie te zajmujące się eksportem i handlem międzynarodowym, powinny podjąć kroki w celu ochrony swoich należności przed ryzykiem braku płatności teraz, zanim wejdziemy w trudniejsze warunki niewypłacalności przewidywane w 2022 r."

Wycofanie wsparcia fiskalnego rządu z tytułu Covid-19 jest głównym czynnikiem wzrostu ryzyka kredytowego. Niepewność co do ewolucji pandemii, a w szczególności groźba przyszłych fal spowodowanych nowymi wariantami, również stwarza ryzyko pogorszenia sytuacji.

Pandemia spowodowała, że wiele firm wprowadziło digitalizację (57% regionu Europy Wschodniej) i adoptuje się do zmian w popycie klientów i łańcuchach dostaw (39% respondentów). 51% stwierdziło, że umożliwiło pracę zdalną.

Badanie Barometr Praktyk Płatniczych Atradius zostało przeprowadzone w III kwartale 2021 r. w siedmiu krajach Europy Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja i Turcja). Wyniki zapewniają dobry wgląd w zachowania płatnicze w określonych branżach i na określonych rynkach oraz dają wgląd w nastroje przedsiębiorców na danych rynku. Poszczególne raporty krajowe można znaleźć w Publications section na stronie Atradius website.

O Atradius

Atradius to globalny dostawca ubezpieczeń kredytów, obligacji i poręczeń, windykacji i usług informacyjnych, strategicznie obecny w ponad 50 krajach. W Polsce firma działa w zakresie ubezpieczenia wierzytelności handlowych klientów korporacyjnych oraz, poprzez Atradius Collections, windykacji. Produkty oferowane przez Atradius chronią firmy na całym świecie przed ryzykiem niewykonania zobowiązania związanym ze sprzedażą towarów i usług nw oparciu o kredyt kupiecki. Atradius jest członkiem Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), jednego z największych ubezpieczycieli w Hiszpanii i jednego z największych ubezpieczycieli kredytów na świecie. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://group.atradius.com

