Atrium Health anuncia becas para la Conferencia "PARA TODOS"

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 28 de febrero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por casi 20 años, la Conferencia FOR ALL (PARA TODOS), presentada por Atrium Health, ha reunido a varios de los líderes de pensamiento más agudos del país en diversidad, inclusión e igualdad. Con un panel de expertos planeado para el evento de dos días a mediados de abril, Atrium Health ha anunciado que está ofreciendo un número limitado de becas para ayudar a las personas a asistir y participar en sesiones informativas de grupos pequeños, relacionarse con campeones de la diversidad y la inclusión, y escuchar a conferencistas y panelistas de temas educativos.

"La Conferencia FOR ALL de 2020 reunirá a líderes de pensamiento en diversidad, inclusión e igualdad para explorar diversos tópicos, desde prejuicios inconscientes hasta justicia social y toma de decisiones en gestión de talentos y todo lo que hay en el medio", dijo Kinneil Coltman, vicepresidenta sénior y directora de asuntos comunitarios y externos de Atrium Health. "Pero para que sea 'para todos', creemos que es importante tomar medidas para que la conferencia sea más accesible a individuos de una variedad de sectores y organizaciones. Hemos creado un número limitado de becas concebidas para ayudar a las personas que están trabajando para organizaciones pequeñas sin fines de lucro, y que de otra manera quizá no podrían participar debido a restricciones presupuestarias o a otras limitaciones de recursos".

Los participantes seleccionados para recibir una beca pueden asistir pagando solamente $250. La tarifa habitual de la inscripción en el evento es de $1,049 por persona, por adelantado, con un precio de descuento por reservar con antelación de $799, disponible hasta el 14 de marzo de 2020.

Las personas que soliciten una beca antes del lunes 9 de marzo de 2020 recibirán una consideración prioritaria. Las solicitudes están disponibles en: https://bit.ly/2HCr0St .

El evento, que antes se llamaba Simposio de Diversidad, cambió su nombre este año y el público al que se dirige ahora es nacional. El evento tiene lugar en el Centro de Convenciones de Charlotte en Charlotte, Carolina del Norte, el 16 y el 17 de abril, y el programa está protagonizado por la autora y activista Marlee Matlin, la única persona sorda que ha ganado un premio de la Academia. La Conferencia FOR ALL de 2020 ofrecerá dos días completos de presentaciones importantes, paneles y sesiones de grupos pequeños con el propósito de:

Mejorar las destrezas de competencia cultural en el centro de trabajo

Promover principios inclusivos de liderazgo en el ambiente laboral

Evaluar el impacto de las desigualdades en nuestras comunidades y sus causas raigales

Explorar la importancia de establecer conexiones comunitarias mundiales, nacionales y locales

Examinar enfoques innovadores a las estrategias de diversidad en la fuerza laboral

Explorar las mejores prácticas de diversidad, inclusión e igualdad de su clase

Para un informe completo de la agenda y los oradores de la conferencia, visite https://atriumhealth.org/ForAllConference .

Acerca de Atrium Health

Atrium Health, antes Carolinas HealthCare System, una de las organizaciones de cuidado de la salud líderes y más innovadoras del país, ofrece una gama completa de programas de bienestar y cuidado de la salud en la región del Sureste. Su diversificada red de locales de atención incluye centros médicos académicos, hospitales, departamentos de emergencia autónomos, consultas médicas, centros de cirugía y rehabilitación, agencias de cuidado de la salud en el hogar, hogares de ancianos y centros de salud conductual, así como servicios de hospicio y cuidados paliativos. Atrium Health trabaja para mejorar la salud y el bienestar general de sus comunidades mediante programas de alta calidad de cuidado de pacientes, educación e investigación, y numerosas asociaciones e iniciativas de colaboración.

