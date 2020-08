Atrys adquire AxisMed

Através de uma plataforma de Business Intelligence, com algoritmos e inteligência clínica, a AxisMed estratifica o perfil e risco de saúde da população e oferece soluções de saúde personalizadas com foco em Promoção, Prevenção e Coordenação de Cuidados.

Entre as soluções de saúde, desenvolvidas pelos especialistas da AxisMed, estão:

Programas com orientações e cuidados em saúde para pessoas com doenças crônicas , hiperutilizadores (pessoas que fazem uso intensivo dos serviços de saúde), gestantes e bebê (até o 6º mês de idade), idosos , pessoas internadas (pré, durante e pós internação), dentre outros. Os pacientes são monitorados e gerenciados por uma experiente equipe multidisciplinar de saúde, formada por médicos, enfermeiros, psicológos, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas que oferecem orientações através de contato telefônico e meios digitais, com foco em estabilidade clínica e controle/redução de custos em saúde para as organizações.

Os principais clientes da AxisMed são grandes corporações (RH), Operadoras e Coorperativas de Saúde, Autogestões e Medicina de Grupo.

Com a aquisição da AxisMed, a Atrys acelera sua estratégia de crescimento inorgânico consolidando soluções integradas de saúde e telemedicina para o mercado na América Latina. A empresa adquiriu recentemente a ITMS, empresa líder em telemedicina no Chile, com forte presença na Colômbia, assim como no Brasil e no Peru.

A soma das operações da AxisMed e da ITMS no Brasil consolida a presença da Atrys neste importante mercado como uma provedora chave de serviços de saúde online de alto valor agregado.

" Nosso objetivo é oferecer uma proposta completa e inovadora de atendimento remoto para os beneficiários dos sistemas de saúde público e privado, integrada às estratégias de saúde das empresas, contribuindo ativamente para a acessibilidade dos serviços médicos, atendimento integrado, controle dos custos e a sustentabilidade do sistema de saúde. " declara Santiago de Torres, presidente da Atrys.

"A inclusão da AxisMed à um grupo multinacional de saúde aumenta nosso know-how clínico e expande nossa capacidade tecnológica para desenvolver soluções integradas de saúde. É uma oportunidade extraordinária de contribuir com novas soluções que fortalecerão as estratégias de saúde das empresas ". afirma Bruno Vale, CEO da AxisMed.

A Atrys estuda novas aquisições na América Latina e na Espanha, continuando com o propósito de impulsionar suas linhas de negócios.

Sobre AxisMed

A AxisMed, pioneira no Brasil, promove a Gestão Integrada da Saúde nas organizações há mais de 19 anos. Atua desde a Prevenção e Promoção da saúde e a Coordenação dos cuidados, combinando excelência clínica, tecnologia e soluções digitais, com compromisso de ROI garantido no contrato. Nossas soluções são personalizadas e integradas à estratégia de saúde das empresas, proporcionando melhoria clínica e ampliando o controle dos custos assistenciais.

Mais informações em: www.axismed.com.br

Sobre Atrys Health

Atrys Health (MAB: ATRY), fundada em 2015, é uma multinacional espanhola que oferece serviços de diagnóstico e tratamento médico de precisão. Pioneira nas áreas de telemedicina e radioterapia de última geração, a empresa está presente na Espanha e na América Latina. A Atrys estrutura a sua atividade em quatro unidades de negócio: telemedicina, oncologia, patologia e big data. Por meio deles, realiza tratamentos radioterápicos convencionais e avançados, realiza exames diagnósticos em rede própria de laboratórios, analisa eletronicamente exames radiológicos, cardiológicos, oftalmológicos e dermatológicos e presta serviços inteligentes e de big data e gestão de dados para o setor da saúde. A empresa está listada no Alternative Stock Market (MaB), desde 2016, e faz parte do índice IBEX MAB ® 15.

Para mais informações: www.atryshealth.com

Sobre ITMS Telemedicine

A ITMS é pioneira em telemedicina, com 20 anos de experiência, possui uma rede de médicos altamente qualificada, serviços de segunda opinião médica e plataforma de telemedicina própria que permite gerir e reportar relatórios bioestatísticos e exames comparativos.

Obtenha mais informações em: www.itms.com.br

