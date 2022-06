ATTABOY DE NUEVA YORK ES NOMBRADO NORTH AMERICA'S BEST BAR DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA LISTA INAUGURAL DE NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS

La lista inaugural de North America's 50 Best Bars, auspiciada por Perrier, se anunció durante una ceremonia de premiación en vivo el 7 de junio de 2022 en Capitale, Nueva York. La nueva clasificación anual incluye a bares de toda Norteamérica, de los cuales el Attaboy de Nueva York obtuvo el lugar No.1 como The Best Bar in North America.

Fundado por Sam Ross y Michael McIlroy, leyendas de los cócteles, Attaboy rinde homenaje a su predecesor, Milk & Honey. El equipo del bar, dirigido por Haley Traub, rinde homenaje al difunto Sasha Petraske con experiencias de bebidas incomparables y personalizadas.

Handshake Speakeasy (No.2) de Ciudad de México se llevó el título de The Best Bar in Mexico. Civil Liberties de Toronto (No.10) ganó en la categoría The Best Bar in Canada, mientras que La Factoría de Puerto Rico (No.12) gana The Best Bar in the Caribbean. Para ver la lista completa, haga clic aquí.

Mark Sansom, Director de Contenido de North America's 50 Best Bars, expresó: "Nos quitamos el sombrero ante Attaboy, que hoy celebra ilustres 10 años. Bajo el fértil liderazgo de Haley Traub, vemos este legado brillando en el futuro. Aplaudimos a todos los bares incluidos la lista inaugural de North America's 50 Best Bars".

