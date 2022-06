ATTABOY EM NOVA YORK É NOMEADO NORTH AMERICA'S BEST BAR EM DIVULGAÇÃO DA LISTA INAUGURAL NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS

A lista inaugural North America's 50 Best Bars, patrocinada pela Perrier, foi anunciada no dia 7 de junho de 2022 durante uma cerimônia de premiação ao vivo no Capitale, em Nova York. A nova classificação anual apresenta bares de toda a América do Norte, com o Attaboy de Nova York coroado em primeiro lugar como The Best Bar in North America.

Fundado pelas lendas dos coquetéis, Sam Ross e Michael McIlroy, o Attaboy homenageia seu antecessor, Milk & Honey. Liderada por Haley Traub, a equipe do bar saúda o falecido Sasha Petraske com experiências de bebidas incomparáveis e personalizadas.

O Handshake Speakeasy (em segundo lugar na lista), na Cidade do México, conquistou o título de The Best Bar in Mexico. O Civil Liberties (décimo lugar na lista), em Toronto, foi nomeado The Best Bar in Canada, e o La Factoría (nº 12 da lista), em Porto Rico, conquistou o The Best Bar in the Caribbean. Para conhecer a lista completa, clique aqui.

Mark Sansom, Content Director por North America's 50 Best Bars, disse: "Manifestamos nosso reconhecimento ao Attaboy, comemorando agora dez anos gloriosos. Sob a exuberante liderança de Haley Traub, vemos esse legado brilhando intensamente no futuro. Parabenizamos todos os bares da lista inaugural North America's 50 Best Bars."

