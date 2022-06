ATTABOY IN NEW YORK AUF PLATZ EINS DER LISTE NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS DIE ERSTMALS PRÄSENTIERT WURDE

Die von Perrier gesponserte Liste North America's 50 Best Bars wurde im Rahmen einer Live-Veranstaltung am 7. Juni 2022 erstmals im Capitale in New York präsentiert. Das brandneue Ranking bewertet jährlich Bars in ganz Nordamerika. Dieses Jahr landete Attaboy in New York auf als The Best Bar in North America auf Platz 1.

Die von den Cocktail-Legenden Sam Ross und Michael McIlroy gegründete Bar Attaboy folgt ihrer Vorgängerbar Milk & Honey. Das von Haley Traub geleitete Bar-Team stößt auf den zu früh verstorbenen Sasha Petraske mit einem unvergleichlichen Drink-Erlebnis an.

Die Bar Handshake Speakeasy (Platz 2) in Mexiko-Stadt beansprucht den Preis The Best Bar in Mexico. Torontos Civil Liberties (Platz 10) wird als The Best Bar in Canada gekrönt, während Puerto Rico's La Factoría (Platz 12) als The Best Bar in the Caribbean ausgezeichnet wird. Die vollständige Liste finden Sie hier .

Mark Sansom, Content Director für North America's 50 Best Bars, sagt: „Wir erheben unsere Gläser auf Attaboy, das sein 10-jähriges Bestehen feiert. Unter der enthusiastischen Führung von Haley Traub sagen wir der Bar weiterhin eine strahlende Zukunft voraus. Wir gratulieren allen Bars, die es auf die erstmals vorgestellte Liste North America's 50 Best Bars geschafft haben."

Medienkontakte:

https://mediacentre.theworlds50best.com/

PDF- https://mma.prnewswire.com/media/1828165/BEST_BARS_PDF.pdf

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1835235/50_Best_Bars.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1828167/50_Best_bars_Logo.jpg

SOURCE 50 Best