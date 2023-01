Attention lève 3,1 millions de dollars et dévoile son assistant de vente IA

NEW YORK, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- « Nous sommes ravis de nous associer à Anis et Matthias pour tirer parti des derniers développements en matière de génération d'IA et de compréhension du langage naturel pour suralimenter les organismes de vente, a déclaré Hadley Harris, d'Eniac Ventures. Nous apprécions de travailler avec des fondateurs récurrents et nous nous réjouissons de la forte attraction qu'ils suscitent déjà sur le marché. »

Attention , l'assistant de vente alimenté par l'IA qui aide les équipes à surmonter les inefficacités à chaque étape du cycle de vente, a présenté son tour de financement de 3,1 millions de dollars mené par Eniac Ventures, avec la participation de Frst, Liquid2 Ventures, Maschmeyer Group Ventures, Ride Ventures, et les fondateurs de Ramp, Level AI, Truework, CBInsights, Zoi, entre autres.

Les fondateurs Anis Bennaceur et Matthias Wickenburg ont fondé des startups technologiques concurrentes avant d'unir leurs forces et de créer ensemble Attention en septembre 2021. Leur collaboration inattendue a donné des résultats impressionnants. Depuis sa création, Attention a aidé plusieurs équipes de vente à optimiser la qualité de leur CRM (gestion de la relation client), à accélérer les cycles de vente et à augmenter les revenus.

Les deux rivaux devenus partenaires commerciaux ont hâte de faire entrer le secteur de la vente dans une nouvelle ère de productivité. Les fonds de ce tour de financement seront utilisés pour renforcer les capacités d'IA qui alimentent le produit et conquérir le marché.

Attention cherche à transformer chaque organisme de vente en une meilleure version d'eux-mêmes. Chaque organisme de vente doit faire face à la lenteur de la montée en puissance des nouveaux représentants commerciaux, tandis que pour les représentants expérimentés, la qualité de la CRM et la stagnation des affaires sont des problèmes récurrents. Attention est un assistant commercial entièrement intégré, alimenté par l'IA, qui résout tous ces problèmes et bien d'autres.

Attention rationalise les aspects les plus difficiles de la vente. Il remplit automatiquement les CRM des représentants (Salesforce, Hubspot) après leurs appels, ce qui procure une visibilité parfaite des prévisions pour les dirigeants de la C-Suite, et rédige immédiatement des e-mails intelligents à partir de conversations.

Attention permet également aux équipes de former les nouveaux vendeurs de manière efficace, en reproduisant les meilleures pratiques des meilleurs vendeurs dans toute l'équipe. Grâce à une solution intégrée alimentée par l'IA, Attention fournit des suggestions et des réponses en temps réel aux questions des prospects lors des appels, ce qui permet à tous les représentants commerciaux d'améliorer leur taux de réussite et de conclure plus de contrats.

De la découverte initiale aux communications de suivi, Attention s'attaque aux inefficacités de l'ensemble du cycle de vente, ce qui permet de consacrer plus de temps à la vente proprement dite.

Attention relève le niveau de la formation et de l'habilitation des équipes de vente. Ce tour de financement n'est que la première étape de son programme visant à aider les équipes de vente du monde entier à libérer leur plein potentiel.

« Attention change la donne. Nous avons rarement vu un produit comme celui-ci en termes de gains d'efficacité et d'accélération de la mise en œuvre. Nous sommes également époustouflés par la rapidité de mise à disposition de nouvelles fonctionnalités », a indiqué Peter Santis, responsable des ventes chez RocketChat, qui a décidé d'investir également dans le tour de financement d'Attention après avoir découvert le produit.

Si vous êtes responsable des ventes et que vous souhaitez faire progresser votre équipe et gagner du temps, rendez-vous sur Attention.tech pour en savoir plus.

SOURCE Attention