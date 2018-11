Atualização de alerta de viagem do Departamento de Estado dos EUA confirma que Quintana Roo e todos os seus destinos turísticos são seguros para visitar

O estado de Quintana Roo manteve sua classificação atual como "Nível 2", o mesmo que está vigente desde a implementação do novo sistema de alerta de viagens em janeiro de 2018. Esta classificação, que vem com a mensagem de "exercitar maior cautela", é o nível de alerta de viagens dado a muitos países e destinos turísticos do mundo, incluindo o Reino Unido, a Alemanha, França, Itália e China, entre outros.

"Respeitamos o trabalho do Departamento de Estado dos EUA para assessorar viajantes e continuaremos a apoiar o compartilhamento de informações transparentes sobre como as pessoas podem ter experiências seguras e agradáveis enquanto visitam Quintana Roo", observou Dario Flota Ocampo, CEO do Conselho de Promoção Turística de Quintana Roo. "Nossos incríveis destinos e as pessoas sorridentes e dedicadas deste belo estado estão ansiosas para receber viajantes todos os dias".

O estado de Quintana Roo e seus destinos continuam entre os lugares mais seguros, acolhedores e amigáveis do mundo, com mais de 17 milhões de turistas internacionais em 2017. De janeiro a setembro de 2018, o número de turistas internacionais aumentou 5,8%, confirmando a contínua popularidade dos destinos entre os turistas internacionais. Nos últimos meses, várias companhias aéreas internacionais também anunciaram novos voos diretos de 11 cidades dos EUA, do Canadá, da Colômbia e do Brasil para o aeroporto internacional de Cancún.

Enquanto o estado de Quintana Roo está trabalhando para resolver questões locais de crime e violência, é importante ressaltar que a maioria dos incidentes acontece entre moradores locais e ocorre longe das áreas frequentadas por turistas. Seja viajando para o exterior ou em sua cidade natal, é importante ser um viajante inteligente e seguir as melhores práticas, como evitar áreas não frequentadas por turistas, buscar e seguir os conselhos dos moradores locais e não se envolver em comportamentos de risco.

O estado de Quintana Roo e seus líderes do governo municipal estão comprometidos em manter a segurança em seus destinos e continuarão a tomar medidas proativas em direção a esse objetivo. Isso inclui a modernização de seus serviços policiais e de segurança, investimento em tecnologia, incluindo mais de 1.000 câmeras, centros de operações melhorados, parcerias com membros da indústria do turismo para compartilhar as melhores práticas internacionais e assistência aos visitantes sempre que necessário.

