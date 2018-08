Atypical Games lance le fameux jeu de combat de chars de la Seconde Guerre mondiale, Battle Supremacy, sur Nintendo Switch

L'équipe primée qui est à l'origine de Sky Gamblers et Battle Radiation Island fait ses débuts sur Nintendo Switch avec un jeu de survie en monde ouvert sur une île mystérieuse

MOUNTAIN VIEW, Californie, 2 août 2018 /PRNewswire/ -- Atypical Games, les créateurs ayant remporté le prix Apple Design avec la série de jeux spectaculaire de Sky Gamblers et Radiation Island, ont annoncé aujourd'hui que leur jeu de combat de chars, Battle Supremacy, est désormais disponible sur Nintendo Switch. Au prix de 9,99 $ sur l'eShop de Nintendo, Battle Supremacy est l'un des succès les plus prisés du studio et propose des combats de chars sur un vaste champ de bataille.

Découvrez l'affrontement palpitant dans la bande-annonce de Battle Supremacy sur Nintendo Switch : https://youtu.be/ufeHRwnlxiU

Atypical Games tire parti de son expérience dans la création de jeux extraordinaires en monde ouvert sur des dispositifs mobiles pour redéfinir une expérience hors du commun sur la Nintendo Switch. Avec des graphismes améliorés, des textures à haute résolution et un meilleur éclairage avec des ombres dynamiques, la Nintendo Switch est la console idéale pour vivre l'expérience de Battle Supremacy.

Principales caractéristiques :

Profitez d'un mode campagne solo épique qui vous emmènera à travers différentes scènes de guerre et participez à des batailles historiquement précises.

Régalez vos yeux avec des paysages et des sites remarquables : des forêts entières regorgeant de vie sauvage, des vraies villes tentaculaires du monde avec des tunnels et des ponts, envahies par des chars, des trains et des navires de guerre. Vous verrez même des poissons dans l'eau !

Débloquez des chars propres de l'époque et participez à des campagnes épiques de la Seconde Guerre mondiale à travers la France , la Russie et les îles du Pacifique. Menez votre brigade blindée à la victoire dans plus d'une douzaine de missions

Améliorez vos véhicules, avancez en grade et luttez aux côtés de votre brigade dans les batailles en ligne les plus intenses de votre vie.

Prenez part à des batailles épiques en multijoueur en temps réel dans différents modes de jeu et terrains

« Très prisé et apprécié, Battle Supremacy fut l'un des titres les plus réussis. C'est l'un de nos jeux préférés, et nous avons pensé qu'il était logique de le redéfinir même après si longtemps », a déclaré le PDG d'Atypical Games, Andrei Lopata. « Nous veillons toujours à maintenir la barre bien haute en ce qui concerne la qualité de nos jeux, et la Nintendo Switch nous permet de dépasser nos propres attentes tout en nous donnant l'opportunité de créer une expérience à part entière que les joueurs peuvent emmener avec eux partout », ajoute-t-il.

Battle Supremacy a été lancé précédemment sur des dispositifs mobiles, ce qui lui a permis de remporter le prix Editor's Choice d'Apple.



