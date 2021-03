Au, AO Foundation und Rimasys schließen strategische Partnerschaft zur Förderung der chirurgischen Ausbildung

DAVOS, Schweiz, 9. März 2021 /PRNewswire/ -- Die AO Foundation und Rimasys freuen sich verkünden zu können, im Zuge einer strategischen Partnerschaft in Zukunft verstärkt zusammen zu arbeiten. Rimasys und AO haben sich in ihrem Bestreben zusammengeschlossen, High-Fidelity-Lösungen für die Fort- und Weiterbildung von Chirurgen zu entwickeln. Die technologischen Fähigkeiten und das bahnbrechende Produktportfolio der Rimasys ergänzen die einzigartige Expertise in Orthopädie und Unfallchirurgie, mit der die AO in den letzten 60 Jahren mit globaler Wirkung Maßstäbe setzt. Die Partnerschaft baut auf erfolgreichen gemeinsamen Projekten in der Vergangenheit auf und hat die langfristige Perspektive, Synergien zu schaffen und die Stärken beider Organisationen zu nutzen, um Innovationen in einem dynamischen Umfeld voranzutreiben.