Au Forum économique d'Astana 2019 sont exposées les prévisions sur l'avenir de l'humanité

NOURSOULTAN, Kazakhstan, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, 16 mai, a débuté le XIIe Forum économique d'Astana (AEF), placé sous le thème « Inspirer la croissance démographique, urbaine et économique ».

Lors de la réunion plénière de l'AEF 2019, le premier président de la République du Kazakhstan, « Elbasy » Noursoultan Nazarbaïev, a annoncé que la transformation numérique rebat les cartes de notre économie familiale et que le capital humain créatif et mobile devient le principal moteur de la croissance. « À l'horizon 2030, environ 375 millions de personnes à l'échelle mondiale devront suivre une formation et changer de profession », a déclaré M. Nazarbaïev.

Il a également exposé la prévision selon laquelle d'ici 2050, sept personnes sur dix seront des citadins vivant dans les villes. « Les investissements ne se destinent donc plus maintenant aux pays, mais aux villes », a expliqué M. Nazarbaïev.

La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a expliqué que « bien que nous nous attendions à une réduction des tensions mondiales au cours des six prochains mois, nous ne pouvons pas en avoir la conviction. Nous espérons que les tensions qui existent actuellement se relâcheront pour certaines raisons. Et il est possible que votre médiation, Monsieur le Président Noursoultan Nazarbaïev, contribue à cela ».

Pour ce qui est de la technologie, « nous développons une intelligence artificielle qui va complètement changer notre vie », a déclaré Armen Sarkissian, le président de la République d'Arménie.

« Les innovations s'articulent autour du développement du capital humain. Pour réussir dans ce domaine, nous devons améliorer les plateformes éducatives et former des professionnels qualifiés », a fait remarquer Han Zheng, vice-Premier ministre du Conseil d'État de la république populaire de Chine.

« Chaque nation peut bénéficier de la croissance économique mondiale », a déclaré Paul Romer, économiste en chef de la Banque mondiale (2016-2018) et prix Nobel d'économie (2018).

Parallèlement à cela, Herman Gref, président du conseil d'administration de la Sberbank, affirme que « si vous n'avez pas commencé hier, vous êtes en retard aujourd'hui ».

La présente édition de l'AEF est sans précédent. En deux jours, plus de 50 sessions et évènements ont lieu ; ce sont des chiffres qui battent tous les records depuis la création de l'AEF, il y a 12 ans. Par ailleurs et pour la première fois, les étudiants et les jeunes ont l'occasion de participer aux Entretiens de l'AEF et de rencontrer des lauréats du prix Nobel et des femmes et hommes politiques. Pour la première fois également, une table ronde a été organisée avec la participation du Fonds monétaire international, qui réunit des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des pays concernés et a lieu le premier forum du Kazakhstan sur les objectifs de développement durable des Nations unies.

Le Forum se poursuit demain.

http://astanaeconomicforum.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/888411/Astana_Economic_Forum_Logo.jpg

Related Links

http://astanaeconomicforum.org



SOURCE Astana Economic Forum