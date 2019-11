Au mois de novembre à Séoul, dégustez et amusez-vous au cours de la Coex Food Week 2019

Cette année, l'exposition est divisée en secteurs : le premier accueille la Seoul International Bakery Fair (SIBA), un autre des machines et des aliments ordinaires, un hall est dédié à l'agriculture locale et le dernier présente une « zone de tendances ».

Le Hall A de la Coex Food Week exposera des ingrédients et produits régionaux de Corée, en mettant l'accent sur les tendances en matière d'aliments agricoles de qualité supérieure et un pavillon sera consacré à l'agriculture coréenne.

Dans le Hall B, les visiteurs auront accès aux marques à la tête du marché de la distribution alimentaire, ainsi qu'à une sélection complète de marques de la chaîne de valeur alimentaire. Cette zone reflétera la croissance radicale et récente des industries coréennes des substituts de repas à domicile, de l'emballage alimentaire et de la chaîne du froid.

Le Hall C accueillera le SIBA, la biennale la plus importante du secteur de la boulangerie et de la confiserie en Corée depuis 1983. Organisé en collaboration avec l'Association coréenne de la confiserie, le salon offrira aux visiteurs une large gamme de produits de boulangerie, des événements de boulangerie et la chance de participer au 4e concours Top Patisserie Asia, qui se tiendra pour la première fois en Corée.

Le Hall D présentera des tendances alimentaires mondiales uniques en matière de boissons rafraîchissantes et de boissons alcoolisées, d'articles végétaliens et végétariens et de desserts. Tout au long des quatre journées de l'événement, il sera possible d'assister à des démonstrations culinaires effectuées par des experts nationaux et internationaux et différentes activités pratiques auront également lieu.

Les acheteurs souhaitant établir des partenariats d'affaires à l'occasion de la Coex Food Week ont la possibilité de s'inscrire au programme gratuit de rencontres d'affaires en tête à tête organisé par l'expo, avec la participation d'entreprises comme E-Mart, Lotte Mart, GS25, Shinsegae Food et CJ Freshway. La conférence « 2019 Korea Food Tech Conference » et d'autres séminaires sont également proposés afin d'encourager le partage d'informations et le réseautage.

Le 21 novembre, une conférence de presse sera organisée à l'occasion du prochain salon technologique de l'industrie alimentaire en Corée, qui se tiendra en association avec la DLG (société agricole allemande) et dont le lancement est prévu lors de la Coex Food Week 2020.

