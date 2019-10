Au nom du secteur privé, (RED) augmente de 50 % la promesse de reconstitution des ressources du Fonds mondial et s'engage à générer 150 millions de dollars pour lutter contre le sida au cours des trois prochaines années

Jennifer Lotito, directrice de l'exploitation de (RED) a déclaré : « Alors que les dirigeants politiques promettent que le secteur public va financer le Fonds mondial dans les trois années à venir, (RED) est heureuse d'annoncer un engagement accru de la part de ses nombreux partenaires du secteur privé, ce qui démontre leur soutien indéfectible à la lutte - tant sur le plan financier que pour garder cette maladie dans les programmes publics. Nous remercions chacun de nos partenaires d'avoir sauvé des vies et d'avoir démontré à quel point le secteur privé peut aider à en finir avec une maladie évitable et traitable ».

Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial, a déclaré : « Nous saluons l'engagement sans précédent de (RED) dans la lutte contre le VIH et la passion dont cette organisation fait preuve pour mobiliser des ressources afin de renforcer la lutte. Je tiens à remercier Bono et tous les incroyables partenaires (RED) qui ont rendu cela possible ».

Les partenaires (RED) augmentent leurs engagements envers le Fonds mondial :

Bank of America redouble d'efforts dans la lutte contre le sida en renouvelant son partenariat avec (RED) jusqu'en 2025 et en s'engageant à verser 10 millions de dollars supplémentaires au Fonds mondial d'ici à 2025. Grâce à cette promesse, Bank of America porte son engagement total à l'égard du Fonds mondial à quelque 30 millions de dollars.

« Notre partenariat avec (RED) a commencé en 2014. Depuis lors, d'immenses progrès ont été réalisés dans la lutte contre le VIH et le sida. Il reste encore beaucoup à faire et c'est pourquoi nous allons prolonger notre partenariat de cinq ans. Nous nous engageons à contribuer à résoudre les plus grands problèmes auxquels la société est confrontée, notamment ceux qui sont définis par les Objectifs de développement durable des Nations unies. Cela occupe une grande place dans notre façon de veiller à assurer une croissance responsable et durable, et ce partenariat est un excellent exemple de la façon dont nous le faisons », a déclaré Brian Moynihan, PDG de Bank of America.

Salesforce renouvelle son soutien au travail du Fonds mondial en prolongeant son partenariat avec (RED) jusqu'en 2025 et en s'engageant à hauteur de cinq millions de dollars pour lutter contre le sida pendant cette période. À ce jour, Salesforce a généré plus de 6 millions de dollars pour le Fonds mondial grâce à plusieurs actions et évènements qui ont mobilisé des millions de personnes.

« (RED) est une organisation innovante qui rassemble des entreprises du monde entier autour d'un seul objectif : mettre fin à l'épidémie de sida », a déclaré Rob Acker, PDG de Salesforce.org, Salesforce. Et d'ajouter : « Salesforce est heureuse de continuer à apporter son soutien à (RED) et au Fonds mondial. »

En plus des 15 millions de dollars US générés à ce jour pour le Fonds mondial, Starbucks poursuit son aide par le biais d'un engagement renouvelé jusqu'en 2020.

Les partenaires (RED) dont Claro, Telcel, Durex, Air Asia et Apple - le plus gros contributeur du Fonds mondial, qui a versé quelque 200 millions de dollars pour la lutte contre la maladie - poursuivront leurs partenariats avec (RED) au cours du prochain sixième cycle de financement du Fonds mondial.

(RED) annonce de nouveaux partenariats pour lutter contre le sida :

Alors que démarre le sixième cycle de financement du Fonds mondial, (RED) annonce aujourd'hui un certain nombre de nouveaux partenariats passionnants qui vont apporter de l'argent et sensibiliser à la lutte contre le sida. Les nouveaux partenaires sont les suivants :

Primark va lancer sa toute première collection (RED) pour soutenir la Journée mondiale de lutte contre le sida 2019, dans le cadre d'un nouveau partenariat international. Des précisions seront annoncées le mois prochain.

Une nouvelle bougie Louis Vuitton I (RED), composée par Jacques Cavallier Belletrud, maître-parfumeur de la maison de couture et conçue par Marc Newson, permettra de verser 60 dollars au Fonds mondial pour chaque bougie vendue. La bougie Louis Vuitton I (RED) sera commercialisée dans les magasins Louis Vuitton du monde entier et en ligne sur louisvuitton.com, à partir d'octobre 2019.

À l'approche de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2019, Dannon (Danone) s'associe à (RED) pour transformer son pot de yaourt en un atout au bénéfice de la lutte contre le sida. Pour chaque yaourt (Dannon)RED Fraise avec des fruits au fond acheté entre le 11 novembre et le 31 décembre, Dannon fera un don de 20 centimes au Fonds mondial, à hauteur de 100 000 dollars.

S'appuyant sur le soutien qu'apporte depuis longtemps la marque agnès b. à la lutte contre le sida, un nouveau partenariat avec (RED) verra certains articles choisis de sa collection permanente, connus comme « les forevers », reverser 20 % du prix de vente au Fonds mondial. Parmi les produits (RED), on peut trouver un cardigan rouge classique à pressions pour femmes et un t-shirt pour hommes estampillé du logo, qui sont vendus en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis à partir de ce mois-ci.

Rachael Ray a transformé trois articles de sa gamme d'ustensiles et d'accessoires de cuisine en produits (RED) qui luttent contre le SIDA. Pour soutenir le prochain Shopathon (RED), chaque achat apporte une contribution directe au Fonds mondial.

Un nouveau partenariat avec Closca verra deux des produits les plus stylés de l'entreprise générer des fonds pour le Fonds mondial, à savoir le Closca Helmet Loop, un casque de vélo élégant et pliable qui facilitent les trajets quotidiens et la Closca Bottle, une bouteille d'eau connectée à une application qui vous récompense pour votre recharge dans plus de 250 000 stations gratuites de remplissage à l'échelle mondiale. Chaque achat de ces deux produits permet de collecter des fonds pour lutter contre le sida.

Atelier Paulin se joindra au prochain (RED) Shopathon, en offrant une collection de quatre bracelets (RED) inspirés, remplis d'or 14 carats. Trente pour cent du prix de détail de chaque bracelet seront versés au Fonds mondial de lutte contre le sida - ce qui permettra de fournir des médicaments salvateurs pendant 200 jours.

Les partenaires et collaborateurs (RED) s'activent pour participer à reconstitution des ressources :

En plus d'une campagne mondiale d'art de rue présentant des œuvres de Shepard Fairey, Karabo Poppy, Ludo, Faile, Faith XLVII, Stephen Powers et WK Interact, pour ne citer que ces noms, un certain nombre de partenaires (RED) mettent sur pied un spectacle de soutien pour la reconstitution du Fonds mondial et la prochaine Journée mondiale de lutte contre le sida 2019. Ces actions comprennent :

Après le lancement de la ligne (MONTBLANC M)RED en 2018, conçue par Marc Newson, Montblanc étoffe sa collection avec le lancement d'un trolley et d'instruments d'écriture qui portent la griffe de la maison. Basé sur le design de sa ligne signature #MY4810, le trolley est un compagnon léger et durable pour les voyages d'agrément et d'affaires, tandis que les nouveaux instruments d'écriture reprennent le design du (MONTBLANC M)RED original.

Dans le cadre de son partenariat continu avec (RED), Balmain lance de nouveaux articles en édition limitée (BALMAIN)RED, vendus pendant une durée limitée. Les produits de la vente de chaque t-shirt (BALMAIN)RED et de chaque bouteille d'eau (BALMAIN)RED soutiendront la lutte de (RED) contre le sida.

Du 3 au 10 octobre, Alessi mène des actions en ligne et en boutique pour contribuer à la reconstitution des ressources du Fonds mondial, avec plus de 30 produits qui génèrent des fonds pour lutter contre le sida sur Alessi.com et dans les boutiques Alessi en Italie, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

Vespa mènera des actions chez les meilleurs concessionnaires Piaggio à Paris le 10 octobre pour contribuer à la reconstitution des ressources du Fonds mondial, avec des guichets dédiés (RED) et la (VESPA 946)RED qui occupera le centre de la scène.

À propos de (RED) ®

(RED) a été fondée en 2006 pour engager les entreprises et les personnes dans la lutte contre le sida. (RED) s'associe aux marques les plus emblématiques du monde, qui versent au Fonds mondial une partie du produit des biens et des services de la marque (RED). Parmi les partenaires (RED), on trouve : AirAsia, Alessi, Amazon, Andaz, Apple, Bank of America, Beats by Dr. Dre, Belvedere, Calm, Claro, Durex, eos, Fatboy USA, Girl Skateboards, MCM, Montblanc, Mophie, quip, Salesforce, SAP, Starbucks, Telcel, Vespa, Vilebrequin et Wanderlust.

À ce jour, (RED) a reversé quelque 600 millions de dollars au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, pour soutenir des subventions liées au VIH/sida en Afrique du Sud, au Ghana, au Kenya, au Lesotho, au Rwanda, au Swaziland, en Tanzanie et en Zambie. La totalité de cet argent est consacrée au travail sur le terrain - sans que les moindres frais généraux ne soient retenus. Les subventions du Fonds mondial que (RED) prend en charge ont eu un impact sur quelque 140 millions de personnes par le biais de services de prévention, de traitement, de conseil, de dépistage du VIH et de soins.

