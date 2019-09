Au Panama, Ninety Plus® Coffee enregistre un nouveau record avec un prix de 10 000 dollars par kilo

Un lot expérimental de café Gesha (Geisha) élaboré par le fondateur de Ninety Plus Joseph Brodsky a ravi l'entrepreneur émirati Ibrahim Al Mallouhi, fondateur du Espresso Lab, qui a ensuite convaincu Brodsky de lui vendre de ce café, qui sera vendu au détail à 250 dollars la tasse. Les cafés prototypes font appel à une culture hautement contrôlée et à l'utilisation de souches de levure locales lors de fermentations à plusieurs étapes.

Les cafés Ninety Plus ont remporté 5 championnats World Brewers Cup et ont obtenu plus de scores de 97 points que tout autre café au monde. Ces cafés prototypes « sont la clé de véritables produits d'avenir et représentent une toute nouvelle frontière en termes de goût », explique Al Mallouhi.

Joseph Brodsky a fondé Ninety Plus en 2006 et a déménagé en Éthiopie où il a créé de nouvelles formes de traitement avec des producteurs locaux. Ces cafés sont rapidement devenus les plus chers au monde. Il a ensuite apporté ces méthodes dans un environnement plus contrôlé à Volcán, dans la province de Chiriquí (Panama), qui est le site des dernières éruptions du volcan Barú, et a commencé à travailler avec la variété ancienne éthiopienne Gesha.

Les travaux de Brodsky ont créé une vague de changements au Panama, qui était déjà considéré comme un des grands terroirs de café dans le monde, avec les cafés Boquete à proximité qui se sont vendus aux enchères en juillet à 2 263 dollars par kilo. Aux côtés de Brodsky, les producteurs visionnaires du Panama continuent de faire évoluer leurs pratiques pour atteindre de nouveaux niveaux sensoriels. L'un de ces penseurs visionnaires est le nouveau partenaire de Brodsky, le Panaméen Guillermo de Saint Malo Eleta, PDG du fonds d'investissement ELETA. ELETA, qui produit également du café, a vu l'occasion d'accroître encore davantage le développement durable des cafés uniques du Panama : « Notre partenariat reflète un attachement à une collaboration entre tous les producteurs de café au Panama afin d'instaurer une plus grande justice sociale et une durabilité environnementale plus robuste dans la chaîne de valeur. »

Ninety Plus a également innové avec son modèle de reforestation, en produisant du café en dessous de la canopée intégrale, avec les autochtones Ngäbes (un peuple indigène qui vit dans l'ouest du Panama) gagnant d'excellents salaires et participant au cycle d'innovation. « La ferme ressemble à un parc naturel où le café et les gens sont intégrés à l'écosystème », ajoute Brodsky.

Comme ça a été le cas pour l'œnotourisme à travers le monde, les cultivateurs au Panama ont mis au point un circuit du café avec l'aide du Gouvernement panaméen et son autorité du tourisme, les fermes proposant des visites et des dégustations. Des visites guidées de la ferme Ninety Plus sont possibles sur réservation.

Ninety Plus® Coffee est un cultivateur et producteur de café d'origine et de variété uniques au Panama et en Éthiopie, qui s'attache à créer un expérience gustative remarquable grâce à l'innovation des processus, avec comme principes directeurs le goût, l'humanité et l'écologie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.ninetypluscoffee.com.

