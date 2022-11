AUCNET développe son activité de produits de luxe d'occasion en ouvrant des succursales à l'étranger, en Europe et aux États-Unis

TOKYO, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- AUCNET INC. (ci-après « AUCNET »), une société de vente aux enchères en ligne basée à Tokyo, est sur le point d'étendre sa filiale, AUCNET CONSUMER PRODUCTS INC. (ci-après « ACP »), à l'échelle mondiale, en ouvrant deux nouvelles succursales internationales, l'une à Copenhague, au Danemark, et l'autre à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, à partir de novembre prochain. Chaque succursale représente respectivement la présence d'ACP en Europe et en Amérique du Nord. La succursale européenne sera dirigée par Masaaki Furukawa, responsable de l'exploitation, et la succursale américaine par Ayako Yamazaki, responsable de l'exploitation, Yasuto Saito restant PDG des deux succursales. En étendant ses activités à l'Europe et à l'Amérique du Nord, ACP espère s'assurer un plus grand nombre de fournisseurs de produits de luxe d'occasion, que ses acheteurs pourront acquérir facilement.

Cette expansion coïncide avec la croissance du marché mondial de la revente, qui, pour les vêtements, y compris les articles de marque de luxe, était évalué à environ 35,4 milliards d'euros* en 2021 et qui devrait dépasser 83,7 milliards d'euros* d'ici 2026 (*1). Bien que ce secteur de la revente contienne des produits qui offrent des gains rentables à l'échelle mondiale, ces articles sont souvent fournis par des particuliers qui choisissent de les revendre. Obtenir ces articles avec un flux stable, bien qu'il s'agisse d'une partie essentielle du processus, reste un défi de taille.

Pour aider à combattre ce problème de l'approvisionnement, AUCNET a fondé sa filiale ACP en 2015. Basée à Tokyo et dirigée par le directeur général Yasuto Saito, elle compte actuellement plus de 3 400 utilisateurs dans le monde. ACP organise une vente aux enchères de marques de luxe, vendant plus de 657 000 articles par an, et est louée pour être l'une des meilleures ventes aux enchères de luxe d'occasion B2B au Japon, avec une valeur brute de marchandise (VMB) annuelle de plus de 222 millions d'euros**.

En augmentant le nombre d'acheteurs dans les zones cibles et en poursuivant l'acquisition de plus de vendeurs, ACP prévoit de poursuivre sa croissance à l'étranger et de créer une distribution circulaire de ses produits dans le monde entier.

Message de Shinichiro Fujisaki, président et directeur de l'exploitation d'AUCNET INC.

« Chez AUCNET, nous sommes heureux d'annoncer la création de nos deux nouvelles entités à l'étranger dans le but d'offrir un service de distribution B2B mondial sur le marché des produits de luxe d'occasion. Nous comptons actuellement plus de 3 400 utilisateurs dans le monde, et nos acheteurs à l'étranger renforcent spécifiquement leur présence d'année en année. Considérant l'Europe comme l'un des plus grands marchés de réutilisation au monde, avec une marge de progression encore importante, nous avons choisi le Danemark pour notre nouvelle succursale. Nous souhaitons approfondir notre compréhension du marché européen et améliorer notre service à la clientèle pour nos clients européens. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur l'expansion de notre réseau d'acheteurs dans toutes les régions d'Europe. L'étape suivante consistera à planifier une expansion encore plus large de notre réseau de clients à l'étranger en acquérant des vendeurs en Europe. Notre objectif futur est de développer un marché B2B mondial unique et unique en son genre à partir du Japon. Le Danemark, où nous avons fondé l'une de nos nouvelles entités juridiques, se classe chaque année dans le top 3 des pays ayant le plus haut niveau de réalisation des ODD (*2). Avec le nouvel établissement au Danemark, un pays leader dans la participation aux ODD, AUCNET s'efforcera de contribuer à la durabilité avec un nombre encore plus grand de partenaires, en utilisant le lieu pour trouver directement des informations et des idées dans ce nouveau domaine en développement afin de créer une société où tous les objets de valeur peuvent circuler à l'échelle mondiale. »

(*2) Pour les détails du classement, veuillez consulter le « Rapport sur le développement durable 2022 » : https://dashboards.sdgindex.org/

