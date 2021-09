AUCTA signe un accord avec ALPHR Technology, leader de l'industrie, en vue d'une transformation du secteur de l'automatisation via un logiciel de visualisation 3D

BERLIN, 14 septembre 2021 /PRNewswire/ -- AUCTA, l'entreprise technologique allemande à l'origine de la principale plateforme de visualisation interactive 3D, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec un nouveau client, ALPHR Technology, entreprise leader reconnue dans le domaine des solutions d'automatisation innovantes.

ALPHR a l'intention d'utiliser la plateforme de visualisation 3D d'AUCTA pour changer radicalement le mode de communication de l'entreprise en interne et en externe. La plateforme donne à ALPHR une autonomie totale en matière de création de visualisations 3D, des visualisations qui seront utilisées à la fois directement et à distance pour accompagner les clients d'ALPHR. Les visualisations d'AUCTA permettront de renforcer les offres d'ALPHR dans les domaines de la conception, de la fabrication et du support d'une automatisation complexe pour le secteur manufacturier, favorisant une présentation intuitive et une facilité d'accès des fonctionnalités et des processus.

Cette capacité à partager efficacement les connaissances et les compétences à grande échelle dans toute une organisation se révèle être un défi majeur pour les entreprises. Les limites du partage des connaissances et des compétences par des méthodes traditionnelles telles que les documents PDF ou les vidéos ont été mises en évidence au cours des 18 derniers mois, les entreprises devant compter de plus en plus sur des solutions à distance.

« Les entreprises industrielles doivent pouvoir interagir à distance avec des clients et des partenaires potentiels selon un mode numérique et efficace, rapidement compréhensible. C'est l'un des principaux moteurs d'une croissance industrielle réussie au XXIe siècle », déclare Henri Huselstein, PDG d'AUCTA. « Notre plateforme aide des clients comme ALPHR à rester compétitifs et à renforcer leur position de leaders du marché pour les décennies à venir ! »

Tom Ross, directeur des ventes chez ALPHR, déclare : « Notre expérience des 18 derniers mois de la COVID-19 et des restrictions qu'elle a causées, a montré que nous devons adapter notre façon d'offrir des services à nos clients en utilisant des méthodes nouvelles et innovantes. Lorsqu'AUCTA m'a contacté, j'ai très rapidement constaté la valeur de sa plateforme et comment cet outil permet à ALPHR de transformer notre proposition, notre prestation et notre soutien à l'échelle mondiale. »

« Travailler avec ALPHR est une étape importante pour AUCTA qui nous permet de commencer notre expansion dans le marché de la robotique collaborative », a déclaré Henri Huselstein. « Leur approche novatrice en matière de croissance et d'expansion fait d'ALPHR un excellent partenaire et le client idéal. Il s'agit de l'un des secteurs de la fabrication européenne les plus disruptifs et connaissant la croissance la plus rapide, et nous sommes ravis de déployer notre plateforme avec de plus en plus de clients. »

À propos d'AUCTA :

AUCTA est la société allemande de technologie primée derrière la plateforme de visualisation 3D interactive de premier plan. Conçue à partir de zéro pour les entreprises, la plateforme fournit les outils faciles à utiliser dont les entreprises ont besoin pour libérer toute la puissance de leurs données CAO.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.aucta.io

Pour contacter AUCTA par e-mail, veuillez utiliser l'adresse suivante : [email protected]

À propos de ALPHR Technology :

ALPHR Technology est forte de 30 ans d'expérience mondiale dans l'offre d'une gamme de solutions de test de pointe, d'assemblages complexes innovants, d'équipements de test portables et de produits standard, ainsi que dans la capture de données complexes, et propose ainsi des solutions d'automatisation flexibles et sur mesure.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.alphrtechnology.com

ALPHR Technology, à l'adresse e-mail : [email protected]

