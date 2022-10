Audio Network arbeitet mit Figaro zusammen, um Kreativschaffenden zu helfen, die perfekte Musik für die Synchronisierung zu finden

Das firmeneigene maschinelle Lernsystem spart Tausende von Stunden bei der Katalogverwaltung und unterstützt Musikverantwortliche dabei, den richtigen Song für jeden Moment und jede Botschaft zu finden.

LONDON, 13. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Audio Network hat eine neue Partnerschaft mit der Musiksuchmaschine Figaro bekannt gegeben, um es Kunden aus den Bereichen Film, Fernsehen, Werbung und digitale Medien einfacher zu machen, schneller den perfekten Titel für ihre Geschichten zu finden. Die Zusammenarbeit verfolgt zwei Hauptziele: die Rationalisierung der Arbeit von Musikverantwortlichen in der gesamten Branche durch die Nutzung der Möglichkeiten einer intuitiven Musiksuche und die Einsparung von Zeit und Geld, die Kataloge für den Musikbetrieb aufwenden.

Die von Figaro entwickelte Plattform nutzt künstliche Intelligenz (KI), um den Musikkatalog von Audio Network und die Sprache, in der die Musik beschrieben wird, kontinuierlich zu erlernen und so unzählige Stunden für die Klassifizierung einzusparen und die Suchbegriffe noch aussagekräftiger zu machen. Der Vorteil für die Kunden von Audio Network liegt in den verbesserten Suchergebnissen, die es den Musikverantwortlichen ermöglichen, sich auf kreative Entscheidungen und die Auswahl des perfekten Titels zu konzentrieren.

„Durch die Integration von Figaro in unsere Arbeitsabläufe können unsere Musik- und Vertriebsteams einen datengestützten und kreativ geprägten Ansatz für die Kuratierung verfolgen, so dass unsere Kunden in Film, Fernsehen, Werbung und digitalen Medien weltweit die beste Musik für ihre Ziele suchen, durchstöbern und entdecken können", erklärte Robb Smith, CEO von Audio Network. „Es hat einen großen Hype um KI gegeben, aber wir sind wirklich beeindruckt von dem Wert, den Figaro liefert. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere intuitive Suchfunktionen auszuprobieren, von denen unsere Kunden profitieren werden."

Das branchenführende Sucherlebnis von Audio Network hängt von sorgfältig erstellten Metadaten ab, die ständig aktualisiert werden müssen, um den sich ändernden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Die Partnerschaft mit Figaro ermöglicht es Audio Network, die Suchbegriffe für mehr als 200.000 Titel in großem Umfang zu aktualisieren und die Suche über den gesamten Katalog hinweg zu vereinheitlichen. Da die KI von Figaro dynamisch ist und sich mit dem Katalog und der Kultur weiterentwickeln kann, ist Audio Network gut dafür aufgestellt, seinen Kunden ein ausgezeichnetes synchrones Sucherlebnis zu bieten.

„Aufgrund der stetig wachsenden Anzahl und Vielfalt von Inhalten, für die Tonaufnahmen erforderlich sind, wird es für Musikverantwortliche und Autoren von Inhalten immer schwieriger, Musik zu finden, die ihren kreativen Vorgaben entspricht. Die Möglichkeit, mit beschreibenden Wörtern nach Musik zu suchen, die relevante Ergebnisse liefern, ist hier entscheidend", so Lydia Gregory, Mitgründerin und CEO von Figaro. „Wir freuen uns, dass Audio Network mit Figaro den richtigen Partner gefunden hat, um seinen Kunden ein intuitives und einheitliches Sucherlebnis zu bieten."

Informationen zu Audio Network

Audio Network ist ein Musikunternehmen, das originelle, hochwertige Musik für Rundfunkanstalten, Marken, Künstler und Musikfans in aller Welt produziert. Von Hollywood über YouTube, Coca-Cola bis hin zu Vice hat es dazu beigetragen, einige der legendärsten Geschichten der Welt zu erzählen. Mit einer umfangreichen Liste von mehr als 1.000 renommierten Komponisten, berühmten Singer-Songwritern sowie bekannten und aufstrebenden Künstlern weltweit deckt der Audio Network-Katalog jedes erdenkliche Genre und jede Stimmungslage ab.

Informationen zu Figaro

Figaro ist die intuitive Musiksuchmaschine, die auf maschinellem Lernen basiert.

Figaro wurde von FeedForward entwickelt, einem Unternehmen, das künstliche Intelligenz entwickelt, um menschliche Kreativität zu fördern. Unser multidisziplinäres Team schlägt die Brücke zwischen der Spitzenforschung und ihren praktischen Anwendungen in Musik und Medien.

