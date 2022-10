AUDIO UP Y SIRIUSXM LANZAN EL NUEVO PODCAST CON GUIÓN DIA DE LOS MUERTOS (IN HELL) HOY, 25 DE OCTUBRE

LAS ESTRELLAS DEL PODCAST SON DANNY TREJO, SNOW THA PRODUCT, JARED GUTSTADT Y BALAM; VER TRAILER AQUÍ

LA BANDA SONORA PRESENTARÁ MÚSICA ORIGINAL DE SNOW THA PRODUCT Y BALAM; ESCUCHE EL PRIMER SINGLE "FLOTANDO" DE AUDIO CHATEAU FEAT. SNOW THA PRODUCT AQUÍ

LOS ÁNGELES, 26 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tras su podcast musical guionizado n.° 1, The Ballad of Uncle Drank, Audio Up lanza hoy la próxima entrega de su serie de podcasts nominada al premio Webby "In Hell", que hasta la fecha se ha extendido por las fechas de Halloween, el Día de San Valentín y la temporada de fiestas de graduación. Titulado Día De Los Muertos (In Hell), el pódcast ficticio de cuatro episodios (creado por Jared Gutstadt, fundador y director ejecutivo de Audio Up) publica sus dos primeros episodios justo a tiempo para la festividad del Día de los Muertos, hoy 25 de octubre, en las plataformas de entretenimiento de audio SiriusXM —incluida la aplicación SXM, Pandora y Stitcher— y en otras importantes plataformas de pódcasts en los Estados Unidos, lo que da lugar al primer proyecto en español de Audio Up. El pódcast es protagonizado por el icónico Danny Trejo, la exitosa rapera Snow Tha Product, Jared Gutstadt y el recién llegado Balam. Vea el trailer oficial AQUÍ.

Abriendo paso a nuevas tradiciones de Halloween con sus musicales de terror típicos de fogata que se remontan a su experimento de la era de la COVID con Machine Gun Kelly, 24kGoldn y el Halloween In Hell de iann dior (que consistió en un podcast que encabezó las listas y millones de reproducciones musicales), la secuela en español de Audio Up en mayor parte seguirá la misma fórmula, pero para un nuevo idioma y público. Día De Los Muertos (In Hell) retoma la narración donde la deja esa aventura épica con el Diablo y Gazul buscando robar almas, esta vez encontrándose fuera de su zona de confort en el festival del Día de los Muertos en México durante su versión de la temporada tenebrosa. En esta serie, una banda de Cancún llamada Mensajeros del Mictlán es invitada a un festival de música desconocido durante el Día de los Muertos, solo para descubrir que el festival ha sido organizado por el mismísimo Satán. Día De Los Muertos sigue a Satán (interpretado por Trejo) en su intento de reclutar más almas para llevar al infierno. Seguimos a la banda latina Los Mensajeros del Mictlán, que ha recibido una invitación para presentarse en el Festival de las Almas en México. Pero lo que nuestros héroes no saben es que este festival musical es parte del malvado plan de Satán para acumular más almas en el infierno. Finalmente, la banda le muestra a Satán —a través de una aventura musical— que es necesario ampliar su mente y sus horizontes más allá de sus actividades en el inframundo. Cada episodio da a conocer nueva música dentro de la serie y en los DSP.

Repleta de música de artistas latinos originales como Snow Tha Product, junto con el debut del artista emergente Balam, Día De Los Muertos (In Hell) promete ser una aventura cómica salvaje y un recorrido por las profundidades del inframundo y más allá.

Jared Gutstadt, director ejecutivo de Audio Up, comentó: "Este es el tipo de historia de fogata que me contaban de niño en los campamentos nocturnos para asustar, entretener y, de tener éxito, convertirse en una nueva forma de folclore. La música que proviene de estos proyectos es absolutamente fenomenal, y trabajar con algunos de los mejores talentos mexicanos y mexicano-americanos a través de la actuación y la música realmente ha hecho posible todo esto. Danny Trejo es una leyenda consolidada de películas de acción, y Snow Tha Product es alguien que admiramos enormemente por su capacidad de convertirse en una artista destacada con una nueva perspectiva independiente. Esto se parece mucho al comienzo del cine indie de la década de los noventa. Estamos tratando de crear PI del futuro con estos conceptos y nos entusiasma dar a conocer más contenido en español en el camino".

"He interpretado a muchos tipos malos a lo largo de los años, pero esta fue la primera vez que no tuve que apuñalar a nadie", comentó Danny Trejo, reconocido actor que interpreta a Satán en la serie."Cuenten conmigo de nuevo, amigos, esto del pódcast es genial".

"El Día de los Muertos es una época mágica del año... atraer a una nueva audiencia a este fantástico mundo a través de nuestro pódcast y nuestro mundo inmersivo es realmente emocionante y novedoso", expresó Snow Tha Product. "Esta es una historia divertida, genial y asombrosa. Las canciones son enérgicas y Audio Up está explorando un rumbo nuevo. Trabajar con el legendario Danny Trejo es la guinda del pastel. Me enorgullece formar parte de este pódcast".

Día De Los Muertos (In Hell) lanza sus dos primeros episodios hoy 25 de octubre. El tercer episodio sale al aire el 1 de noviembre y el episodio final se estrena el 8 de noviembre. El pódcast estará disponible en las plataformas de audio de entretenimiento SiriusXM, incluidas la SXM App, Pandora y Stitcher, y en otras importantes plataformas de pódcasts en los Estados Unidos. Escuche el primer sencillo del pódcast titulado "Flotando" de Snow Tha Product AQUÍ. El tema musical principal y la banda sonora oficial de Día De Los Muertos (In Hell) estarán disponibles en todos los DSP el 28 de octubre.

Acerca de Audio Up

Audio Up, hogar de un mundo de propiedades infinitas de audio, ha construido un ecosistema de contenido de entretenimiento prémium dentro del espacio de música y audio. La compañía está dirigida por Jared Gutstadt, director ejecutivo de Audio Up y ganador de los premios 2020 pódcast Innovator of the Year y pódcast Producer of the Year de Adweek. Desde pódcasts con guiones ficticios, que incluyen un universo de musicales al estilo Marvel, hasta formatos de entrevista individual, el objetivo de Audio Up es crear una nueva e innovadora forma de PI. Los guiones actuales incluyen la segunda temporada de Make It Up As We Go con Scarlett Burke, Garrett Hedlund, Elle King, Shooter Jennings y la galardonada cantautora de Nashville Liz Rose, entre muchos otros; el pódcast galardonado con el premio Webby al Best Limited Entertainment Series pódcast Halloween in Hell con Machine Gun Kelly, 24kGoldn e iann dior; y Strawberry Spring, la primera adaptación de la clásica novela breve de Stephen King que fue el pódcast número uno en tendencia a nivel mundial tras su lanzamiento, protagonizado por Garrett Hedlund y Milo Ventimiglia. Otros pódcasts actuales son el pódcast de salud y bienestar n.° 1 y galardonado Maejor Frequency, el fascinante pódcast Top 20 de crimen Where The Bodies Are Buried y el pódcast de Michael Cohen Mea Culpa, que encabeza las listas y ahora lanza su episodio n.° 200.

En 2021, Audio Up recibió un premio Clio por el pódcast de justicia social Beyond28 de Golden State Warriors y Chase Bank. Gutstadt fue el ganador del premio ASCAP 2019 al compositor más publicado por su trabajo en The Voice, Ellen's Game of Games, Pawn Stars y Project Runway, y también ha recibido dos nominaciones al Emmy deportivo por su trabajo en 89 Blocks de LeBron James.

