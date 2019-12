Audrey Hepburns son Sean Hepburn Ferrer får upprättelse genom domstolsbeslut

LOS ANGELES, 4 december, 2019 /PRNewswire/ – Audrey Hepburns äldste son, Sean Hepburn Ferrer, vann i den rättsprocess som drivits mot honom av en välgörenhetsorganisation som han startade 1993 som ett sätt att låta sin mammas filantropiska initiativ leva vidare. Efter en fyra veckor lång rättsprocess i Los Angeles högsta domstol avgjorde domaren David Sotelo att det inte fanns någon grund till organisationens påstående om att de ägde rätt att använda Audrey Hepburns namn och bild eller att ingå avtal med externa parter utan Ferrers samtycke.

I februari 2017 stämdes Ferrer av den Kalifornien-baserade organisationen Hollywood for Children (HFC) – vars styrelse består av Ferrers halvbror Luca Dotti, Ferrers före detta advokat Paul Alberghetti och en före detta assistent. HFC hävdade att de ägde separat och kontinuerlig rätt att använda Audrey Hepburns namn och bild utan Ferrers samtycke, trots att Ferrer (tillsammans med sin bror) är de ensamma ägarna av hennes immateriella rättigheter. HFC krävde också mer än 6 miljoner USD i skadestånd från Ferrer för sina påstådda ingripanden mot avtal som HFC ingått med externa parter och som ska ha tillåtit dem att använda Audrey Hepburns namn och bild utan Ferrers samtycke. Domstolen fann att HFC aldrig hade oberoende rättigheter att använda Audrey Hepburns namn och bild på annat sätt än som en del av sitt företagsnamn "The Audrey Hepburn Children's Fund". Därför avgjorde domstolen också att HFC:s handlande då de ingick avtal med externa parter utan Ferrers samtycke innebar en överträdelse av organisationens rättigheter och var olagliga. I enlighet med domslutet till Ferrers fördel avgjorde domstolen också att det inte fanns någon laga grund för HFC:s om ingripanden mot avtal och dömde därför till Ferrers fördel angående HFC:s skadeståndskrav och nekade dem att gå vidare med detta krav i rätten.

Ferrers advokat Lawrence Segal säger "För mig har det varit tydligt hela tiden att HFC tagit sig för stora friheter, långt bortom de begränsade medgivanden att använda sig av de immateriella rättigheterna som Sean tidigare kan ha givit dem. De började agera på eget bevåg som om det var de som ägde rättigheterna, i stället för Sean och hans bror. HFC försökte missbruka Seans rättigheter till sin egen mors namn och bild. Det är inte så lite fräckt med tanke på att Sean tidigare endast hade beviljat HFC tillstånd att använda Audrey Hepburns immateriella rättigheter i begränsade välgörenhetssyften efter separat bedömning från fall till fall och det är upprörande att de sedan slutat be om tillåtelse och börjat ekonomiskt exploatera rättigheter som de varken äger eller har rätt att använda. Domstolen avgjorde att HFC aldrig vid något som helst tillfälle har haft någon licens eller oberoende rätt att använda Audrey Hepburns namn och bild och samtliga HFC:s rättskrav och påståenden i processen mot Sean avvisades av domstolen. Sean friades på samtliga punkter."

När Sean Hepburn Ferrer hörde talas om domstolens beslut sade han "Efter att ha utmålats som en brottsling i offentliga domstolshandlingar och nyhetsmeddelanden har sanningen nu äntligen kommit fram. När jag bildade Hollywood for Children år 1993 var det med de bästa av intentioner och min avsikt var att bygga vidare på vår mammas humanitära initiativ, eftersom det har blivit en del av vår familjekultur. När jag slutade arbeta för Hollywood for Children år 2012 bad jag min bror ta över tyglarna. Därefter blev jag hedersordförande för Audrey Hepburn Society vid US Fund for UNICEF, som, vilket organisationens VD Caryl Stern kan intyga, har samlat in över 150 000 000 USD till barn över hela världen. När min bror Luca trots detta vägrade godkänna en licens till organisationen blev vi tvungna att lägga ned den. Om man tittar närmare på Hollywood For Childrens 990 självdeklarationer som finns tillgängliga online verkar det som att det här fallet aldrig handlade om välgörenhet. Att tvingas inse att min egen bror och min före detta advokat vänt sig mot mig för sin egen vinnings skull gjorde hela den här erfarenheten till en av de värsta i mitt liv. Jag har sett rubriker i stil med "Audrey Hepburn (-välgörenhetsorganisation) stämmer sonen." Jag har alltid försökt göra det som är rätt och att då bli ifrågasatt på det här viset var en verklig prövning. Om det är en seger? Med tanke på vad som stod på spel och vilka människor som var inblandade känns det mer som en lättnad än en seger. Nu kan jag förhoppningsvis återgå till det viktiga: att bygga vidare på mammas humanitära initiativ och välvilja."

Rättsprocessen registrerades ursprungligen i februari 2017 och i juli lyssnade domare Sotelo på slutpläderingarna. Domare David Sotelos nio sidor långa domslut i denna rättegång utan jury finns att läsa här.

