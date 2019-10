Auf die Plätze: Startschuss für 2019 Xi'an Yango International Marathon fällt am 20. Oktober

„Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Läufer in Xi'an versammelt haben, um an dieser fantastischen Veranstaltung teilzunehmen", erklärt Xiao'an Qiang, stellvertretender leitender Generalsekretär des Yango Marathon Committee und stellvertretender Bürgermeister von Xi'an, „Das Event zählt zu den populärsten Marathon-Wettkämpfen in China, und im Jahr 2018 haben wir 30.000 Läufer aus 30 Ländern und Regionen begrüßen können. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um die Stadt Xi'an sowohl unseren Besuchern als auch der Welt durch den Austausch von Kultur und Sport näher zu bringen".

Im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Organisationskomitee des Thailand Bangkok Marathon wird die Veranstaltung auch 10 Läufer aus Thailand willkommen heißen. Die Teilnehmer des Xi'an Marathon haben zudem die Möglichkeit, sich direkt für den Bangkok Marathon zu qualifizieren.

Die mittlerweile im dritten Jahr stattfindende Veranstaltung wird den Läufern eine Kombination aus historischen touristischen Anziehungspunkten und modernen Landschaften bieten. Die Teilnehmer des Marathons starten am Yong Nong-Tor, dem Südtor der antiken Stadt Xi'an, und passieren Attraktionen wie den Glockenturm, die Große Wildganspagode und die Jiaotong-Universität Xi'an, bevor sie die Ziellinie im National Heritage Park am Daming-Palast erreichen.

Der Xi'an Yango International Marathon wird auch der erste Marathon sein, der die 5G-Technologie nutzt. Im Rahmen des Wettkampfs werden intelligente Roboter-Guidance, Augmented Reality (AR) Medaillen, 5G Cloud-Kamera und Live-Übertragungen mit Virtual Reality (VR) zum Einsatz kommen.

Das Bewusstsein für den Sport wird außerdem durch eine Reihe angeschlossener und über das ganze Jahr hinweg verteilte Wettbewerbe weiter gesteigert, darunter ein Halbmarathon entlang der Universitäten, eine Offroad-Challenge in Qinling und Stadtlauf-Events.

Die Anmeldung für die Veranstaltung ist ab sofort auf der offiziellen Website möglich: www.xian42195.com.

Informationen zu Xi'an

Xi'an, die Hauptstadt der westchinesischen Provinz Shaanxi, ist mit ihrer über 3.000-jährigen Geschichte und weltberühmten Attraktionen wie der Terrakotta-Armee mit ihren Soldaten und Pferden und der antiken Stadtmauer ein internationales Reiseziel. Die Stadt, die als „Chinas Freilichtmuseum" bezeichnet wird, war der Ausgangspunkt der Seidenstraße, das Netz der alten Handelsrouten, das während der chinesischen Han-Dynastie angelegt wurde und Ost und West durch Handel verband.

