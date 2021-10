Aufruf an frühe Anwender des zellulosehaltigen, klimafreundlichen HeiQ AeoniQ-Garns, das die Textilindustrie verändern sollen

Ob Baumwolle, Wolle oder synthetische Polymere - die weltweite Textilproduktion hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, denn die Branche ist für mehr als 10% der globalen Treibhausgasemissionen und über 20% der weltweiten Abwässer verantwortlich 1 . Die herkömmliche Herstellung von Zellulosefasern verbraucht während des Wachstums Ackerland und hat nur eine begrenzte Designvielfalt, während die Rohstoffe für synthetische Materialien auf fossiler Basis endlich sind. Die bestehenden Verfahren zum Recycling von Textilien und Kleidungsstücken aus allen Fasern sind größtenteils noch nicht ausgereift, und die meisten Fasern - ob synthetisch oder natürlich - brauchen viele Jahre, um sich auf Mülldeponien oder in den Ozeanen abzubauen, was zu Umweltbelastungen führt.

HeiQ AeoniQ-Zellulosegarn aus klimafreundlichen Rohstoffen

HeiQ AeoniQ-Garne (Aeon: Streben nach ewiger Zirkularität) werden aus zellulosehaltigen Biopolymeren hergestellt, die während des Wachstums Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden und gleichzeitig Sauerstoff erzeugen. Dieses Hochleistungsgarn ist in der Lage, synthetische Filamentgarne zu ersetzen, die mehr als 60% der weltweiten jährlichen Textilproduktion von 108 Millionen Tonnen ausmachen.2 Im Vergleich zu herkömmlichen Zelluloseprodukten werden für die Herstellung von HeiQ AeoniQ-Garnen weder Ackerland noch Pestizide oder Düngemittel benötigt.

HeiQ AeoniQ-Garne sind für den Kreislaufgedanken konzipiert und können bei gleichbleibender Faserqualität mehrfach recycelt werden. Der Herstellungsprozess soll 99% weniger Wasser verbrauchen als bei Baumwollgarnen, und HeiQ AeoniQ soll vergleichbare Leistungseigenschaften wie Polyester, Nylon und herkömmliche Garne aus regenerierter Zellulose bieten.

Einladung von Erstanwendern

Die führenden Branchenexperten von HeiQ stehen bereit, um im zweiten Quartal 2022 die ersten HeiQ AeoniQ-Garne aus der Pilotproduktionsanlage zu liefern. Angesichts der herausragenden Qualitäten, des einzigartigen Dekarbonisierungspotenzials und der hervorragenden ESG-Eigenschaften3 lädt HeiQ maximal 20 auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Markenpartner ein, als erste Produkte aus diesem zukunftsweisenden Garn auf den Markt zu bringen.

The LYCRA Company als primärer Entwicklungspartner

HeiQ gibt bekannt, dass The LYCRA Company mit ihrer renommierten Markenkollektion, ihrem globalen Einzelhandelskundennetzwerk und ihren Fähigkeiten zur Stoffinnovation ein primärer Partner für die Bekleidungsentwicklung für HeiQ AeoniQ-Garne mit einer Exklusivität für Stretch- und Leistungsstoffe sein wird. The LYCRA Company verfügt über ein komplettes Angebot an zertifizierten, nachhaltigen Produkten und ergänzt dieses Angebot kontinuierlich durch die Entwicklung neuer LYCRA®-Fasertypen. Diese Fasern haben das Potenzial, mit HeiQ AeoniQ-Garn kombiniert zu werden, um einzigartige dekarbonisierende und abbaubare elastische Stoffe zu schaffen.

Carlo Centonze, Mitbegründer und CEO der HeiQ-Gruppe, erklärt: „Der Klimawandel braucht neue Erfindungen. Indem wir HeiQ AeoniQ-Garn in die Textilindustrie einführen, werden wir unsere Abhängigkeit von erdölbasierten Fasern verringern, zur Dekarbonisierung unseres Planeten beitragen und die Auswirkungen der Industrie auf den Klimawandel reduzieren. Unser Garn ist eine vielseitige Alternative zu Polyester, Nylon und sogar zu herkömmlichen Zellulosefasern und hat daher ein enormes Potenzial zur Umgestaltung der Industrie. Durch das Tragen von Kleidung aus HeiQ AeoniQ können Verbraucher dazu beitragen, den C0 2 -Gehalt in unserer Atmosphäre zu verringern. Die Annahme durch Milliarden von Menschen bietet das Potenzial, Hunderte von Millionen Tonnen CO 2 aus der Atmosphäre zu binden. Ein Kampf, der es wert ist, gekämpft zu werden."

Julien Born, CEO von The LYCRA Company, erklärt: „Da sich unsere zukünftige Unternehmensstrategie auf nachhaltige Lösungen für die Textilindustrie konzentriert, sind wir stolz darauf, mit HeiQ sowohl bei der technischen Entwicklung als auch bei der Vermarktung dieser Faser zusammenzuarbeiten. Die Branche ist bereit für Innovationen wie HeiQ AeoniQ, und durch die Kombination unserer Fähigkeiten mit denen von HeiQ sind wir wirklich gut aufgestellt, um schnell zu lernen und das enorme Potenzial dieser neuen Technologie zu maximieren."

Martin Gebert-Germ, ein Experte für Viskosefilamentgarne mit 30 Jahren Erfahrung in der Textilindustrie, erklärte: „Diese Technologie ist der Wendepunkt für die gesamte Textilindustrie." Herr Gebert-Germ wird der neu gegründeten HeiQ GmbH Austria als CEO beitreten und ab November 2021 das HeiQ AeoniQ Geschäft leiten.

1. The World Bank 2019.

2. Statista

3. Environment, Social, Governance.

Informationen zu HeiQ

HeiQ wurde 2005 als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) gegründet und ist am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert (LSE:HEIQ). HeiQ ist führend in der Textil- und Materialinnovation und entwickelt einige der effektivsten, haltbarsten und leistungsfähigsten Technologien, die heute auf dem Markt sind. HeiQ ist bestrebt, das Leben von Milliarden von Menschen durch bahnbrechende Textil- und Materialinnovationen zu verbessern. Durch die Kombination von drei Kompetenzbereichen - wissenschaftliche Forschung, Herstellung von Spezialmaterialien und Branding von Inhaltsstoffen für Verbraucher - ist HeiQ der ideale Innovationspartner, um differenzierende und nachhaltige Produkte zu entwickeln und den Mehrwert am Verkaufsort zu erfassen. Mit seinen 14 Niederlassungen, 7 Produktionsstätten und 7 F&E-Zentren beschäftigt HeiQ heute 190 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über eine Gesamtkapazität von 45.000 Tonnen Spezialchemikalien pro Jahr und beliefert über 1.000 Industriekunden in über 60 Ländern. Heute sind die Konsumgüter und medizinischen Geräte von HeiQ in 56 Ländern zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter www.heiq.com

Informationen zu The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, ist weltweit für seine innovativen Produkte, sein technisches Know-how, seine nachhaltigen Lösungen und seinen unübertroffenen Marketing-Support bekannt. The LYCRA Company ist Eigentümer führender Verbraucher- und Handelsmarken: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, and TACTEL®. Das Vermächtnis der The LYCRA Company reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als das ursprüngliche Elasthan-Garn, die LYCRA®-Faser, erfunden wurde. Heute konzentriert sich The LYCRA Company darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com

KONTAKTE

HeiQ Materials AG www.heiq.com [email protected] +41 56 250 68 50 Medienkontakt für Interviews oder hochauflösende Bilder: Loraine Stantzos VP Marketing-Kommunikation [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659308/HeiQ_Cellulosic_Yarn.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659309/HeiQ_Knit_Fabric.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1500935/HeiQ_Logo.jpg

Related Links

https://mma.prnewswire.com/media/1500935/HeiQ_Logo.jpg



SOURCE HeiQ