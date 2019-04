Auftakt für Cultural Moutai • Colorful Guizhou B&R-Kampagne, mit der Moutai chinesische Kultur in Südamerika vermitteln will

SANTIAGO, Chile, 8. April 2019 /PRNewswire/ -- Am 6. April ist eine Delegation unter der Leitung von Li Baofang, Sekretär des Parteikomitees und Chairman und General Manager der Kweichow Moutai Group, am Santiago International Airport in Chile eingetroffen, um eine auf 15 Tage angesetzte Kampagne zur Markenförderung zu eröffnen, die unter dem Titel „Cultural Moutai • Colorful Guizhou Belt and Road (B&R) Journey – Walking into Chile Brand Promotion Campaign" (die Brand Promotion-Kampagne) läuft.