AUKEY annonce une nouvelle technologie de charge intelligente

La plupart des chargeurs PD multi-ports ne sont pas en mesure d'exploiter pleinement la puissance totale disponible lors de la charge d'un seul appareil. Par exemple, un chargeur PD double port classique peut avoir un port PD USB-C à 18 W et un port USB-A à 12 W. Un tel chargeur a une puissance nominale de 30 W, mais en réalité, le port PD ne peut produire qu'un maximum de 18 W, même lorsque l'autre port n'est pas utilisé. Équipé du Dynamic Detect d'AUKEY, le même chargeur peut allouer les 30 W à ce port PD unique. Lorsque les deux ports sont utilisés, la puissance est partagée normalement.

Dynamic Detect fonctionne également à merveille avec des chargeurs PD multi-ports plus puissants, par exemple un modèle 60 W avec deux ports de 30 W. Devoir partager de la puissance totale, même lorsqu'on ne charge qu'un seul appareil, ralentit considérablement le temps de charge des MacBook et autres ordinateurs portables PD. 30 W chargera à peine des MacBook plus puissants, donc pouvoir utiliser tous les 60 W à partir d'un seul port améliore considérablement les fonctionnalités du chargeur.

Cette technologie a été développée en interne chez AUKEY et est en cours d'obtention de brevet. Leur équipe de développement était depuis longtemps mécontente du potentiel perdu des chargeurs PD multi-ports, et cette innovation est une solution très satisfaisante à cela. C'est un excellent exemple d'une petite avancée qui apporte un avantage tangible aux utilisateurs.

Dynamic Detect devrait faire sa première apparition avec le nouveau chargeur mural double port PA-D1 en mai. Toute une série de chargeurs utilisant cette technologie est planifiée et elle devrait utiliser une variété de configurations de ports et de spécifications de puissance différentes.

À propos d'AUKEY

AUKEY® associe les dernières technologies à plus de dix ans d'expertise en matériel pour concevoir et construire des produits électroniques grand public et des accessoires technologiques mobiles fiables et solides. Nous sommes une équipe de techniciens avec une appréciation commune des détails les plus fins et de l'utilité d'une conception de qualité. Nous développons et élargissons continuellement notre portefeuille de produits avec les technologies de nouvelle génération pour compléter et améliorer votre style de vie numérique.

pr@aukey.com ; Sabrina barcenas, sabrina@aukey.com

www.aukey.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/844221/AUKEY_Dynamic_Detect.jp

Related Links

http://www.aukey.com



SOURCE Aukey