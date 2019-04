AUKEY annuncia una nuova tecnologia di ricarica intelligente

La maggior parte dei caricabatterie PD a più porte non è in grado di sfruttare appieno la potenza totale disponibile quando si carica un singolo dispositivo. Ad esempio, un normale caricabatterie PD a doppia porta può avere una porta USB-C PD da 18W e una porta USB-A da 12W. Un caricatore come questo è classificato per 30W ma in realtà la porta PD può fornire solo un massimo in uscita di 18W, anche quando l'altra porta non è in uso. Dotato di AUKEY Dynamic Detect, lo stesso caricatore può fornire tutti i 30W da questa singola porta PD. Quando vengono utilizzate entrambe le porte, la potenza viene condivisa come di consueto.

Dynamic Detect funziona bene anche con caricatori PD a più porte, ad esempio, un modello da 60W con due porte PD da 30W. La necessità di condividere la potenza totale, anche quando si carica un solo dispositivo, determina tempi di ricarica significativamente maggiori per MacBook e altri portatili PD. 30W caricheranno a malapena i MacBook più grandi, quindi la possibilità di utilizzare tutti i 60W da una singola porta migliora significativamente la funzionalità del caricabatterie.

Questa tecnologia è stata sviluppata internamente da AUKEY ed è ancora in attesa di brevetto. Il loro team di sviluppo era da tempo insoddisfatto del potenziale sprecato dei caricabatterie PD a più porte, e questa innovazione è una soluzione davvero soddisfacente. Questo è un magnifico esempio di come una piccola scoperta possa apportare benefici tangibili agli utilizzatori.

La prima apparizione di Dynamic Detect è prevista a maggio nel nuovo PA-D1 caricatore PD a doppia. È prevista una serie di caricabatterie che si avvalgono di questa tecnologia, utilizzando una varietà di differenti layout delle porte e specifiche di potenza.



AUKEY® combina le tecnologie più all'avanguardia con più di un decennio di esperienza in hardware per progettare e realizzare un'elettronica di consumo solida e affidabile e accessori tecnologici mobili.

