AUM ASSET MANAGEMENT LANCE SON ILS OCEAN FUND, INVESTISSANT DANS DES TITRES LIÉS À L'ASSURANCE

Le ILS Ocean Fund est structuré avec une société captive de la Barbade ; c'est le premier du genre dans cette juridiction, sur le modèle des fonds ILS des Bermudes

Il investit dans des titres liés à l'assurance dans l'ensemble des régions et des secteurs d'assurance et vise à obtenir un rendement robuste par rapport aux placements du marché monétaire, avec une faible corrélation avec les marchés financiers

SLIEMA, Malte, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- AUM Asset Management Ltd. (« AUM Asset Management »), une société de gestion d'investissements indépendante qui fournit des solutions d'investissement et de fonds, des services de gestion d'actifs et de conseil aux investisseurs institutionnels et aux bureaux de gestion de patrimoine dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui le lancement de son ILS Ocean Fund (« le Fonds »), une société exonérée des îles Caïmans constituée avec une responsabilité limitée en vertu du Companies Act du 4 janvier 2022.

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié d'instruments de titres liés à l'assurance (« ILS ») libellés en dollars dans un ensemble diversifié de zones géographiques, et vise à obtenir un rendement attrayant par rapport aux placements monétaires (taux sans risque plus 3 %), avec une faible corrélation aux fluctuations des marchés financiers par le biais de fonds communs de créance (« FCC ») créés spécifiquement et exclusivement pour détenir et gérer ces portefeuilles. Les investissements en ILS couvrent un large éventail de secteurs de l'assurance, y compris, mais sans se limiter à, l'assurance non-vie, l'assurance des biens, l'assurance accidents, l'assurance automobile, l'assurance maritime, l'assurance caution et d'autres secteurs variés, ce qui offre au Fonds des opportunités qui pourraient ne pas être facilement accessibles à d'autres investisseurs.

La stratégie de souscription du Fonds reflétera celle de la société captive d'assurance dans laquelle il est investi, Ocean International Reinsurance Co Ltd. (« Ocean RE »), et prendra une coupe verticale de tous les secteurs d'activité (à l'exclusion des affaires vie), soutenue par les modèles actuariels basés sur un capital social de 10 millions de dollars américains. Ocean Re prend en compte la complexité et les exigences de processus de chaque programme captif potentiel, ainsi que les pratiques du marché local, la législation, les coûts d'acquisition, les taxes, les revenus et les coûts de réassurance, entre autres facteurs, afin de générer des offres compétitives pour chaque client, en cherchant à créer un scénario « gagnant-gagnant » dans chaque affaire.

Le Fonds est le premier fonds ILS doté d'une société captive de la Barbade, sur le modèle de l'approche bien connue de la captive des Bermudes généralement utilisée par les fonds ILS par le passé, et a établi un nouveau précédent pour les futurs fonds d'assurance dotés de cette structure réglementaire unique.

À PROPOS DE AUM ASSET MANAGEMENT

AUM Asset Management Ltd. est une société de gestion indépendante qui fournit des solutions d'investissement et de fonds, ainsi que des services de gestion d'actifs et de conseil aux investisseurs institutionnels et aux bureaux de gestion de patrimoine dans le monde entier. Le cabinet cherche à assurer une croissance constante du patrimoine des clients, tout en appliquant une approche d'investissement réfléchie et axée sur les facteurs ESG ayant une incidence positive sur l'environnement et la société. AUM intègre la durabilité comme un facteur essentiel dans tous ses investissements. AUM offre à ses clients une gamme de solutions d'investissement innovantes, traditionnelles, alternatives et basées sur les actifs réels. Son approche d'investissement à facettes multiples combine plusieurs stratégies (fonds spéculatifs, immobilier, capital risque, arbitrage de fusions), marchés, régions et classes d'actifs avec une mentalité sans restrictions pour offrir à ses investisseurs des rendements absolus à long terme. Le cabinet a été fondé en 2015 par le financier et investisseur Jean-François de Clermont-Tonnerre et possède des bureaux à Malte et à Londres. Pour en savoir plus sur le cabinet, rendez-vous sur https://aum-am.com/ .

Demandes de renseignement des médias :

Catherine Polisi Jones

[email protected]

Demandes de renseignement des investisseurs :

Roberta R. Bonavia

+356 2713 9851

[email protected]

