AUM ASSET MANAGEMENT LANCEERT ILS OCEAN FUND-BELEGGING IN AAN VERZEKERINGEN GEKOPPELDE EFFECTEN

SLIEMA, Malta, 17 november 2022 /PRNewswire/ -- AUM Asset Management Ltd.("AUM Asset Management"), een onafhankelijk beleggingsbeheerbedrijf dat beleggings- en fondsoplossingen, vermogensbeheer- en adviesdiensten verstrekt aan institutionele beleggers en family-officeklanten over de hele wereld, kondigde vandaag de lancering aan van zijn ILS Ocean Fund ("het fonds"), een Kaaimaneilandse vrijgestelde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht volgens de Companies Act op 4 januari 2022.

Het fonds belegt in een wereldwijd gediversifieerd portfolio van in dollar luidende, aan verzekeringen gekoppelde effecten ("ILS") in een gediversifieerde reeks geografische gebieden en streeft naar een aantrekkelijk rendement op geldmarktbeleggingen (risicovrije rente plus 3%), met een lage correlatie met schommelingen op de financiële markten via special purpose vehicles ("SPV's") die specifiek en exclusief zijn opgezet om dergelijke portfolio's aan te houden en te beheren. De ILS-investeringen bestrijken een breed scala aan verzekeringssectoren, waaronder maar niet beperkt tot schadeverzekeringen, eigendommen, ongevallen, auto's, zeevracht en casco, zekerheid en diverse andere sectoren, die het fonds kansen bieden die niet gemakkelijk toegankelijk kunnen zijn voor andere beleggers.

De onderschrijvingsstrategie voor het fonds zal die van de captiveverzekeringsmaatschappij weerspiegelen waarin het belegd is, Ocean International Reinsurance Co Ltd. ("Ocean RE"), en zal een verticaal aandeel nemen van alle bedrijfsactiviteiten (exclusief levensverzekeringen), ondersteund door de actuariële modellen op basis van een aandelenkapitaal van tien miljoen Amerikaanse dollar. Ocean Re houdt rekening met de complexiteit en procesvereisten van elk potentieel captiveprogramma, evenals lokale marktpraktijken, wetgeving, acquisitiekosten, belastingen, inkomsten en herverzekeringskosten, naast andere factoren, om concurrerende aanbiedingen voor elke klant te genereren, waarbij wordt gestreefd naar het creëren van een "win/win"-scenario in elk bedrijf.

Het fonds is het eerste ILS-fonds met een captive op Barbados, gemodelleerd naar de bekende benadering van captives op Bermuda die vroeger doorgaans werd gebruikt door ILS-fondsen. Het heeft met deze unieke regelgevingsstructuur een nieuw precedent geschapen voor toekomstige verzekeringsfondsen.

OVER AUM ASSET MANAGEMENT

AUM Asset Management Ltd. is een onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf dat beleggings- en fondsoplossingen, vermogensbeheer- en adviesdiensten verleent aan institutionele beleggers en family-officeklanten over de hele wereld. Het bedrijf streeft naar een gestage groei van het vermogen van klanten, terwijl het een doordachte, ESG-gerichte benadering van beleggen hanteert die een positieve impact heeft op het milieu en de samenleving. AUM neemt duurzaamheid op als kernfactor in al zijn beleggingen. AUM biedt klanten een scala aan innovatieve traditionele, alternatieve en op echte activa gebaseerde beleggingsoplossingen. De veelzijdige beleggingsbenadering van het bedrijf combineert meerdere strategieën (hedgefondsen, onroerend goed, privaat vermogen, fusiearbitrage), markten, geografische gebieden en activaklassen met een onbegrensde mindset om zijn investeerders absoluut rendement op de lange termijn te bieden. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door financier en belegger Jean-François de Clermont-Tonnerre en heeft kantoren op Malta en in Londen. Ga voor meer informatie over het bedrijf naar https://aum-am.com/.

