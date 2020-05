Aumenta pressão da sociedade contra a MP 910, que será votada hoje

A MP 910 já vem sendo objeto de questionamento por parte de inúmeras organizações socioambientais, tais como CIMI, ISA, IMAZON, Greenpeace e WWF-Brasil, além da Coalizão Ciência e Sociedade, formada por 74 cientistas atuantes no Brasil. Importantes vozes do campo político também se ergueram contra a MP da Grilagem, como os ex-Ministros do Meio Ambiente Sarney Filho, Carlos Minc, Marina Silva, Rubens Ricupero, José Carlos Carvalho, Edson Duarte e os ex-Ministros do Desenvolvimento Agrário Miguel Rosseto, Guilherme Cassel, Pepe Vargas. A filiação a diversos partidos políticos mostra que a oposição à MP910 não é ideológica ou partidária, mas baseada em fatos já comprovados.

O texto que será votado nesta terça (12) pelo plenário da Câmara agrava conflitos sociais e o retrocesso ambiental uma vez que a MP 910 legaliza a invasão, aumentando em milhares de quilômetros quadrados o roubo de terras públicas, desmatamento e a violência no campo. Isso porque:

Ela beneficia casos recentes de grilagem , anistiando o crime de invasão de terra pública (e favorecendo sua titulação) àqueles que o praticaram entre o final de 2011 e 2018. Ela também estimula novas ocupações e desmatamentos ilegais ao reforçar a expectativa de grileiros e posseiros ilegais na Amazônia de que os prazos serão, novamente, no futuro, atualizados pelo governo federal ou Congresso Nacional.

, anistiando o crime de invasão de terra pública (e favorecendo sua titulação) àqueles que o praticaram entre o final de 2011 e 2018. Ela também estimula novas ocupações e desmatamentos ilegais ao reforçar a expectativa de grileiros e posseiros ilegais na Amazônia de que os prazos serão, novamente, no futuro, atualizados pelo governo federal ou Congresso Nacional. A grilagem gera desmatamento: 35% dos mais de 900 mil hectares de Floresta Amazônica destruídos entre agosto de 2018 e julho de 2019 aconteceram em terras públicas griladas, sem destinação, nem informação.

35% dos mais de 900 mil hectares de Floresta Amazônica destruídos entre agosto de 2018 e julho de 2019 aconteceram em terras públicas griladas, sem destinação, nem informação. Dos 4 milhões de imóveis autocadastrados no SICAR, cerca de 3,8 milhões (95%) possuem algum tipo de sobreposição, envolvendo 10 milhões de hectares sobrepostos. Uma análise conjunta do SICAR com outras bases (SIGEF) mostra 86 milhões de hectares sobrepostos em 1,4 milhões de imóveis, ou seja, 33% dos imóveis cadastrados no CAR. A perspectiva de legalização agrava a disputa por essas áreas sobrepostas.

