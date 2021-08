Aumentan compras en línea para el regreso a clases

"Los padres quieren cuidar a sus hijos y también su economía y durante esta pandemia han descubierto que comprar en línea es, en ocasiones, más económico, porque puedes comparar en varios lugares al mismo tiempo, te ahorras el traslado y, obviamente, evitas estar con un gran número de personas, es por eso que muchos están optando por esta opción", aseguró Luis Rubén Chávez, CEO de la plataforma.

Como este regreso a clases será atípico, se les preguntó a las personas cuánto destinarán para que sus hijos o ellos mismos estén protegidos contra el COVID-19 a lo cual la mayoría, 39.3 por ciento, contestó que gastará entre 200 y 500 pesos, seguidos por el 33.3 por ciento que gastará entre 501 y mil pesos.

Además, el 17.9 por ciento destinará más de mil pesos, el 8.1 por ciento menos de 200 pesos y solo el 1.3 por ciento no comprará ningún insumo de protección.

"Lo más importante en este regreso a clases es la salud y creo que esta pregunta nos lo dijo todo, porque la mayoría de los padres están dispuestos a gastar entre 200 y mil pesos para proteger a sus hijos y evitar que se enfermen de COVID-19. Con este dinero nos dijeron que comprarán caretas, cubrebocas, guantes, gel antibacterial, entre otras cosas", comentó Chávez.

En total, para este inicio de actividades escolares, el 58.5 por ciento de los padres planea gastar entre 2 mil y 6 mil pesos, el 19.7 por ciento menos de 2 mil, el 15.4 por ciento entre 6 mil y 10 mil pesos, el 3.8 por ciento más de 15 mil y el 2.6 por ciento entre 10 mil y 15 mil pesos.

Sobre qué tan difícil será cubrir los gastos de este regreso a clases, el 68.8 por ciento aseguró que será más complicado que el año anterior, el 23.9 por ciento considera que será igual que en 2020 y solo el 7.3 por ciento dijo que será menos complicado.

"La pandemia dejó a muchos padres sin trabajo o con sus ingresos reducidos, así que era de esperarse que este nuevo ciclo fuera más complejo. De hecho, el 19.2 por ciento nos dijo que tuvo que cambiar a sus hijos de una escuela pública a una privada, lo cual habla de lo mal que se encuentra la economía de las familias en este momento", comentó Chávez.

El directivo recomendó a los padres que tengan la necesidad de utilizar su tarjeta de crédito o pedir un préstamo para cubrir estos gastos, hacerlo con moderación y siempre comparando en, al menos, cuatro instituciones distintas, para adquirir el préstamo que más les convenga y con un plazo muy pequeño.

"Si ya te tienes que endeudar, porque pues de plano no tienes ahorros y tus ingresos no alcanzan, lo ideal es que saques un préstamo a seis meses, porque sino va a llegar el siguiente ciclo y tú vas a seguir pagando el anterior. La idea es que, además, aprendas de esto y hagas un esfuerzo por ahorrar durante todo el año, para que llegues preparado al siguiente regreso a clases y no tengas que volver a dar tarjetazo o pedir un crédito", dijo Chávez.

La encuesta se realizó a 500 personas, residentes de las principales ciudades de México.

Cuidadosos

Esto es lo que comprarán los padres para que sus hijos estén protegidos en este regreso a clases:

91.9% Cubrebocas

79.9% Gel antibacterial

56.4% Caretas

55.1% Botellas para cargar gel antibacterial

26.9% Guantes

