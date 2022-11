Aumente a conscientização, aumente a esperança - uma crença divulgada por meio de uma venda beneficente mundial organizada pela Olight

SHENZHEN, China, 1 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Outubro é designado internacionalmente como o mês da conscientização sobre o câncer de mama, um momento em que a comunidade global organiza eventos para aumentar a conscientização sobre o impacto do câncer de mama. Entre esses grupos, a Olight, uma empresa global líder do setor de ferramentas de iluminação, organizou uma venda beneficente mundial em outubro de 2022, arrecadando USD 158.523 para apoiar a prevenção e o tratamento do câncer de mama.

Além de ter o orgulho de oferecer ferramentas de iluminação confiáveis, a Olight também está tornando o mundo mais brilhante por meio de suas ações. Desde 2008, a Olight doou mais de USD 2,38 milhões e oito mil produtos no mundo todo em áreas como apoio anti-pandemia, auxílio em desastres naturais, ajuda educacional etc. Ao enfrentar o caráter implacável do câncer de mama, a Olight também tem feito suas contribuições, organizando vendas beneficentes que dão destaque exclusivo a cada evento desde 2020. Em 2020, a Olight arrecadou USD 192.902 nas vendas beneficentes da i1R 2 Pink; em 2021, USD 167.205 nas vendas da i3T Pink Camouflage. Todos os lucros das vendas provenientes desses eventos foram doados para instituições de caridade locais relacionadas. No início de 2022, a Olight foi homenageada com o prêmio 2022 Platinum Partner das fundações de câncer de mama (EUA), o que atesta a contribuição tangível da Olight para um futuro melhor para as pessoas afetadas por essa doença.

Este ano, embora sob o estresse de uma grave recessão econômica global, a Olight continuou a se dedicar a essa causa digna. Eventos on-line de arrecadação de fundos com o tema "Aumente a conscientização, aumente a esperança" foram realizados em 15 países: EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, França, Espanha, Itália, África do Sul, Alemanha, Áustria, Japão, Singapura, Malásia, Tailândia e China. Assim como em seus eventos anteriores, uma lanterna EDC, a iXV pink, criada exclusivamente para a Campanha de Conscientização sobre o Câncer de Mama em 2022, estava disponível nos países envolvidos. A Olight finalizou essa venda beneficente com USD 158.523, a serem doados para instituições de caridade relevantes.

"ILUMINE SEU MUNDO" é o que a Olight tem defendido desde sua fundação e leva a Olight a retribuir à sociedade à sua maneira, para acender uma luz de esperança para as pessoas que necessitam. Além disso, enquanto faziam caridade, o incrível apoio dos fãs da Olight não passou despercebido. Unindo-se por meio da Olight, até mesmo um pequeno esforço pode se tornar enorme quando combinado.

Fundada em 2007, a Olight dedica-se a oferecer produtos de iluminação de alta qualidade, como luzes EDC, luzes externas, luzes táticas, luzes montadas sobre trilhos, luzes ambiente, faróis e muito mais.

