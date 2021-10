Aumento de la confianza del consumidor mundial en el tercer trimestre

- El fuerte repunte de la India eleva la confianza del consumidor mundial a un máximo histórico en el tercer trimestre, pero el optimismo desciende en otros mercados clave en medio del aumento de la variante Delta

NUEVA YORK, 11 de octubre 2021 /PRNewswire/ -- La confianza del consumidor mundial avanzó hasta otro récord en el tercer trimestre de 2021, según The Conference Board® Global Consumer Confidence Survey . Sin embargo, las ganancias del tercer trimestre se vieron impulsadas en gran medida por un potente repunte en la India -el primer país afectado por la ola Delta a principios de este año- y contradijeron los descensos en otras grandes economías en las que la variante vírica altamente infecciosa afectó al crecimiento.

En general, la confianza de los consumidores a nivel mundial subió a 115 en el tercer trimestre de 2021, frente a 109 en el segundo. (Una cifra superior a 100 se considera positiva). La confianza aumentó en 40 de los 65 mercados encuestados (62%), liderada por un aumento de 57 puntos en la India. Si se excluyera la India, el Índice de Confianza del Consumidor Global habría bajado de 108 en el segundo trimestre a 106 en el tercero. Las principales economías, como EE.UU., China, México, Australia, gran parte de Europa del Este y varios mercados emergentes asiáticos más pequeños, experimentaron un descenso de la confianza debido a que la variante Delta impulsó nuevos cierres de empresas, cierres de fábricas, interrupciones de la cadena de suministro, aumento de las presiones inflacionistas y retrasos en la recuperación del mercado laboral.

"Aunque la confianza de los consumidores sigue siendo históricamente alta en todo el mundo, la debilidad regional vinculada a la variante Delta arroja una sombra sobre las perspectivas de gasto y reactivación económica durante el resto de 2021", dijo Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board. "A pesar de estos contratiempos, las intenciones de gasto de los consumidores, las perspectivas de empleo y las finanzas personales siguen siendo elevadas y señalan la continuidad de la recuperación hasta 2022, donde proyectamos que el PIB crecerá un 3,9% —, un punto porcentual más que la media tras la Gran Recesión (2011-2019)".

La marcada divergencia regional en la confianza del tercer trimestre sigue de cerca la propagación de la variante Delta, con la India a la cabeza del optimismo tras ser el epicentro viral a principios de 2021:

Asia registró el mayor aumento de la confianza de todas las regiones (+11 puntos, hasta 126) en el tercer trimestre. Sin embargo, esto fue impulsado casi en su totalidad por la India . En general, 8 de los 14 mercados asiáticos registraron un descenso de la confianza, incluidos China , Australia y Corea del Sur . El sentimiento sobre las perspectivas de empleo se redujo en Australia , Japón y Corea del Sur , pero en general siguió siendo positivo para la región. En mercados como Indonesia , Japón, Corea del Sur y Tailandia, las perspectivas de los consumidores respecto a sus finanzas personales disminuyeron. Las intenciones de gasto de los consumidores se deterioraron en mercados como Australia , China , Indonesia y Corea del Sur .

Los consumidores de Norteamérica -junto con los del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)- siguen siendo los más confiados en general.

La confianza aumentó en Europa (+1 punto, hasta 93).

La confianza aumentó en la mayor parte de Latinoamérica en el tercer trimestre (+5 puntos hasta 98), con México y Perú como únicas excepciones. Las perspectivas de empleo y las finanzas personales en la región mejoraron notablemente, mientras que las intenciones de gasto registraron un modesto aumento. A pesar de la mejora, los consumidores siguen siendo pesimistas sobre las perspectivas de empleo y el gasto. En consecuencia, las intenciones de ahorro fueron elevadas, lo que sugiere un mayor nivel de cautela. El descenso de las infecciones de COVID-19 apunta a una perspectiva favorable a corto plazo en los próximos meses. Sin embargo, las próximas políticas de endurecimiento monetario y fiscal podrían enturbiar las perspectivas para 2022, especialmente porque el desempleo y la inflación siguen siendo elevados.

La preocupación por la recesión aumentó ligeramente en el tercer trimestre tras haber disminuido considerablemente a principios de año, mientras que la inflación y el clima subieron en la lista de preocupaciones de los consumidores

La proporción de consumidores mundiales que creían que su país estaba en recesión subió un punto hasta el 61% en el tercer trimestre. Esta cifra es muy inferior a la del pico de la pandemia, que era del 86%, pero indica que, aunque la recesión de COVID-19 terminó en 2020 en la mayoría de las principales economías, muchos consumidores opinan lo contrario. Esta desconexión puede deberse en parte a la actual recuperación del empleo, que tiende a ir por detrás de la reactivación de la producción. Sin embargo, el 45% de los consumidores espera que su economía salga de la recesión en 12 meses.

La salud siguió encabezando la lista de las mayores preocupaciones de los consumidores a nivel mundial durante los próximos seis meses, a medida que la variante Delta se extendía por todo el mundo. Sin embargo, el porcentaje de encuestados con esta preocupación (22%) se redujo ligeramente, potencialmente debido a que las campañas de vacunación se aceleraron en las regiones que estaban atrasadas, sobre todo en Asia y Latinoamérica.

La economía (16%) y la seguridad del empleo (12%) siguen siendo cuestiones prioritarias. Las nuevas interrupciones en la producción de las fábricas, las cadenas de suministro, los viajes, el gasto en servicios presenciales y la vida cotidiana probablemente mantengan elevada la preocupación por la recuperación económica, mientras que en muchas regiones la recuperación del mercado laboral que se produjo a principios de año se ralentizó o incluso se detuvo, ya que la contratación y los servicios presenciales sufrieron reveses por la variante Delta.

Mientras tanto, la preocupación por el aumento de los precios (10%) y el calentamiento global (7%) siguió aumentando. En particular, la proporción de consumidores preocupados por el clima se duplicó con creces en el último año, y casi todas las regiones registraron un aumento. La preocupación por la inflación se intensificó en Latinoamérica, África y Oriente Medio , y en menor medida en Europa.

