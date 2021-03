Aumentos en las ventas en un 325 %: Hisense cree que el televisor láser es la tendencia del futuro

¿Qué es un televisor láser?

Un televisor láser puede mostrar imágenes extra grandes con una mejor calidad de imagen al utilizar la tecnología de visualización láser, incluida la proyección láser, una tecnología que combina una fuente de luz láser y una proyección de fotograma completo.

Ventajas

No daña la visión: la imagen en la pantalla es reflectante en lugar de proyectarse directamente hacia los ojos. Por lo tanto, los espectadores no son alcanzados por el área de luz azul fuerte, no están expuestos a dicha luz, lo que puede evitar el cansancio de la vista.

Experiencia inmersiva: los ojos humanos pueden ver aproximadamente 1 millón de colores. Lo último en pantalla láser, el TriChroma, puede reproducir el 90 % de los colores que pueden ver los ojos humanos, mientras que los televisores LED solo puede mostrar el 60 % de ese rango. El televisor láser es el único producto de pantalla que cumple con el estándar BT2020, el mejor estándar para el color de la televisión futuro.

Sensación de presencia: el televisor láser permite mirar la enorme pantalla más de cerca (solo a 4 metros para un televisor láser de 100 pulgadas), lo que crea una experiencia de visualización realista. Un consumidor indica: "Incluso me siento sumergido en el lugar cuando miro las noticias".

Energía y ahorro de costos: el televisor láser ofrece un menor consumo de energía y un rendimiento de costo más alto que el televisor LED del mismo tamaño (por ejemplo, el precio de un televisor láser de 100 pulgadas es de un cuarto a la mitad del de un televisor LED de 100 pulgadas). Esto resulta en una prevalencia del televisor láser en el mercado de los televisores de pantalla grande. Además, con una cadena industrial más corta y estable, el costo de fabricación se diluirá con un volumen creciente, lo que dará lugar a precios más competitivos.

Productos representativos

Hisense 100L9

El primer televisor láser RGB del mundo. El audio elevable de Harman Kardon, con tecnología Dolby Atmos, convierte su sala de estar en un teatro particular.

Este producto se lanzará en los mercados de Norteamérica y Europa este próximo agosto.

Hisense 88L5V

Con más de 100.000 unidades de audio integradas en la propia pantalla y sonido que proviene directamente de la pantalla, el televisor láser 88L5V Sonic de Hisense hace realidad la integración del sonido y la imagen.

Este producto se lanzó en los mercados del Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos y Europa Oriental en febrero, donde está disponible para la compra.

