AUMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 oferece palco global para mais de 400 das principais (micro, pequenas e médias empresas) MPMEs da Indonésia

JACARTA, Indonésia, 30 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 será realizada no Centro de Convenções de Jacarta de 10 a 13 de dezembro de 2020, promovida pelo Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Ticker: BBRI.JK), o maior banco da Indonésia. O evento retorna pela segunda vez após sua estreia no ano passado, oferecendo os melhores produtos locais das MPMEs da Indonésia materializados em encantadoras obras de arte.

"Este ano, a UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 está sendo realizada on-line e autenticamente global pela segunda vez. Em nossa nova mostra virtual 3D, os convidados podem contar com uma combinação artística de eventos virtuais e físicos. Em nosso universo virtual, os compradores podem interagir com mais de 400 MPMEs", disse Sunarso, diretor presidente do BRI.

O evento do ano passado deu um impulso significativo à promoção das MPMEs da Indonésia, com os negócios ultrapassando US$ 33,5 milhões provenientes de compradores estrangeiros como EUA, Japão, China Continental, Hong Kong, Arábia Saudita, Holanda e Austrália, entre outros.

O evento também respalda a decisão do governo indonésio de promover o crescimento econômico por meio do aumento das exportações, alinhado ao movimento #BANGGABUATANINDONESIA. As exportações da Indonésia registraram aumento recentemente, atingindo US$ 14,39 bilhões em 2020, um aumento de 37% em relação a maio de 2020 (US$ 10,53 bilhões), de acordo com o Central Bureau of Statistics

A UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 é uma importante mostra de produtos de alta qualidade da Indonésia voltados à exportação de diversos setores, entre eles Moda, Acessórios e Beleza, Decoração e Artesanato Doméstico e Alimentos e Bebidas. Entre os participantes, está a Lompong Textiles, um fabricante têxtil artesanal tradicional conhecido por utilizar ferramentas de tecelagem não mecanizadas. Os artesãos fabricam um tecido chamado tenun troso, que recebeu o nome da aldeia onde foi originalmente desenvolvido e fabricado exclusivamente no arquipélago até hoje.

"É necessário um trabalho artesanal intrincado e meticuloso para fabricar nossos produtos, que são confeccionados inteiramente à mão usando 100% de materiais derivados da natureza - mesmo durante o processo de tingimento", disse M.Yakub, Lompong Textiles.

Este ano também participa a Pyo Jewelry, uma joalheria contemporânea de grande tradição, renomada por seus preciosos colares e pulseiras fabricadas de pedras naturais de Sumatra e pérolas do mar.

Além de uma mostra imersiva, com sessões de aproximação de parceiros de negócio e clínica de coaching, a UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 também será palco de uma série de entrevistas com funcionários governamentais de alto nível, empresários destacados e executivos de negócios do BRI.

Os compradores internacionais podem inscrever-se em http://www.brilianpreneur.com até 13 de dezembro de 2020.

FONTE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

Related Links

http://www.bri.co.id



SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)