Aurea Experience 18 : les experts de Twitter et Netflix inaugurent l'événement

La conférence annuelle dédiée à l'expérience client et employés précise son programme et ses intervenants. Les équipes de Jive et ses clients, dont American Airlines, Citi, la Croix-Rouge internationale, Schaeffler et Vodaphone seront également à l'honneur.

PARIS, le 12 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Aurea Software, leader mondial des solutions autour de l'expérience client, dont Jive Software, dévoile les principaux intervenants de l'édition 2018 de son événement annuel, Aurea Experience 18.

Ainsi, les rencontres de Munich (12 & 13 novembre) puis de La Nouvelle Orléans accueilleront Bruce Daisley, Vice-Président EMEA de Twitter et leader d'opinion dans le business et la technologie, et Patty McCord, auteur de renom et ex-Directrice de la gestion des talents chez Netflix.

Parmi les clients d'Aurea et de Jive, figurent plus d'une douzaine d'experts issus d'organisations comme American Airlines, Carlson Wagonlit Travel, Citi, Commvault, le Comité international de la Croix-Rouge, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, Pearson, Schaeffler, Vodaphone Ukraine, etc.

A Munich, Bruce Daisley partagera ses connaissances sur les principaux médias sociaux comme Twitter et YouTube. Il présentera également ses idées et Best Practices issues de son podcast sur la culture du travail, Eat Sleep Work Repeat.

Aurea Experience 18 North America, qui aura lieu les 4 et 5 décembre à la Nouvelle-Orléans, mettra à l'honneur Patty McCord. Innovatrice dans l'univers du lieu de travail et consultante en culture ainsi qu'en en leadership, elle a contribué à créer et rendre opérationnelle la plateforme culturelle Netflix, qui a été consultée plus de quinze millions de fois et présentée comme « le support le plus important jamais produit par la Silicon Valley ».

Lors des deux événements Aurea Experience 18, Scott Brighton abordera l'évolution de la collaboration et partagera la vision d'Aurea sur la manière de se démarquer. De plus, Tej Redkar, chef de produit d'Aurea, présentera les dernières innovations et les moyens intelligents permettant aux entreprises de mieux comprendre et exploiter les relations personnelles et professionnelles au sein de leur organisation.

Répartis sur deux jours, les éditions 2018 d'Aurea Experience réuniront des centaines de professionnels de la communication d'entreprise, des ressources humaines, de l'IT, des ventes et du marketing. La conférence proposera également une session de formation axée sur le développement de l'engagement des équipes.

« Je suis ravi que Patty McCord et Bruce Daisley apportent leur expertise en matière de culture d'entreprise et d'engagement des employés à l'échelle mondiale », déclare Scott Brighton, Directeur Général d'Aurea Software. « Nous avons conçu cette édition pour inspirer et informer les participants sur la façon d'accompagner le changement et d'optimiser la collaboration d'entreprise ».

A propos d'Aurea

Aurea Sofware est la technologie à l'origine de certaines des plus grandes expériences clients et employés du monde, pour les marques plus importantes et fortes d'une belle réussite. La plate-forme, l'engagement et les solutions verticales d'Aurea aident les entreprises à créer des expériences de bout en bout exceptionnelles pour les clients, ce qui favorise à la fois la rétention et la croissance. Les produits d'Aurea comprennent des solutions de BPM, ETL, ESB, de messagerie, de CRM, d'email marketing et de collaboration, ainsi que des solutions verticales pour le retail, l'assurance, l'énergie et les sciences de la vie. Aurea est une filiale d'ESW Capital.

